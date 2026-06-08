Presentaron en la Legislatura el libro Argentina Sustentable El Norte Grande

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó la presentación del libro Argentina Sustentable: El Norte Grande, una obra impulsada por la Fundación ProYungas que reúne el aporte de más de cien autores de distintos ámbitos académicos, científicos, productivos e institucionales para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades de desarrollo sostenible de las diez provincias que integran la región.

La actividad contó con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis; la diputada nacional María Inés Zigarán; el vicepresidente primero de la Cámara, Mario Fiad; el presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert; el diputado provincial Diego Rotela; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez García; el secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, Liliana Bergesio; representantes académicos, autoridades provinciales e integrantes de la Fundación ProYungas.

La publicación aborda diversas temáticas vinculadas al ambiente, la producción, la inclusión social, la ciencia, la tecnología y la cultura, y propone una visión integral del Norte Grande argentino como una región estratégica para el desarrollo nacional, destacando su riqueza natural, productiva y cultural, así como los desafíos pendientes en materia social y económica.

Durante la presentación, el vicegobernador Alberto Bernis destacó el valor de la obra para comprender la realidad regional y fortalecer una mirada federal del desarrollo, y señaló que el libro refleja no solo los aspectos económicos y productivos del Norte Grande, sino también la diversidad cultural y los aportes de universidades, instituciones y sectores de toda la región.

En esa línea, remarcó la importancia de seguir impulsando el federalismo y el protagonismo de las provincias del norte argentino, y sostuvo que la región posee las condiciones necesarias para consolidar su crecimiento en áreas económicas, científicas, tecnológicas, sociales y culturales. Anunció, además, que la obra será declarada de interés legislativo, al considerarla una herramienta de gran valor para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

A su turno, el presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, felicitó a los autores y a la Fundación ProYungas por el trabajo realizado y destacó la importancia de generar espacios para difundir investigaciones y experiencias vinculadas al desarrollo sostenible.

Por su parte, el diputado provincial Diego Rotela valoró el trabajo colectivo realizado por más de un centenar de especialistas y referentes de distintas disciplinas, y señaló que la Legislatura representa el lugar ideal para este tipo de presentaciones, ya que permite vincular el conocimiento académico con la construcción de políticas públicas. Consideró que el libro invita a reflexionar sobre las fortalezas y los desafíos de la región, a la que definió como una síntesis de la Argentina por sus potencialidades productivas, ambientales y sociales.

Finalmente, Lucio Malizia, integrante de la Fundación ProYungas y de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó que la publicación fue elaborada en el marco del programa Impacto Verde y reúne más de cien voces para analizar distintas dimensiones de la realidad regional. Señaló que el objetivo central de la obra es poner a disposición una mirada integral sobre las problemáticas y oportunidades del Norte Grande, además de constituir una herramienta de gestión y consulta para instituciones públicas y privadas, que busca tender puentes entre el conocimiento técnico y la toma de decisiones políticas.

La obra no se encuentra actualmente a la venta, aunque puede descargarse de manera gratuita en formato digital desde el sitio web oficial de la Fundación ProYungas: https://heyzine.com/flipbook/8ee211f45a.html