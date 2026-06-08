Noticias de Jujuy

Despedida. Casa del Jubilado: el Ministerio de Hacienda participó del homenaje a Ramón Barengo

Jujuy
Miembros del Ministerio de Hacienda y nuevas autoridades del CAFFIPS despidieron a Ramón Barengo.

El titular de la mencionada cartera, Federico Cardozo, asistió al acto conmemorativo en el marco de la despedida del extitular de la Casa del Jubilado y Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del ex Instituto Provincial de Previsión Social.

En una emotiva celebración, Ramón Jesús Barengo se despidió de la Casa del Jubilado y de la presidencia del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del ex Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS). En reconocimiento a sus años de servicio y dedicación, el protagonista de la jornada fue cálidamente agasajado entre saludos, obsequios y otros conmovedores momentos, contando un cierre de lujo con música y danza.

En este marco, se destacó el acompañamiento y participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, a cargo de la apertura del acto. Por su parte, Luciana Cucchiaro -quien asumió la presidencia del CAFFIPPS-, y Manuel Alaniz -en su función de secretario-, también tomaron parte de este importante agasajo.

Esta entidad, con sede en nuestra ciudad y en San Pedro de Jujuy, brinda contención y prestación de servicios, además del desarrollo de talleres de diferentes temáticas, como teatro, pintura, manualidades, poesía, canto, yoga, baile, computación y estimulación cognitiva en el desarrollo de la memoria y razonamiento.

Desde la cartera de Hacienda señalaron que seguirán apoyando a este valioso espacio que promueve la autonomía, la participación plena y el cuidado de la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

También podría interesarte
Jujuy

Tecnología de Seguridad . La Policía detalló el procedimiento que articuló monitoreo…

Jujuy

Amplia participación social para definir los desafíos educativos de la próxima década

Jujuy

Presentaron en la Legislatura el libro Argentina Sustentable El Norte Grande

Jujuy

Tren Solar: capacitación de guardatrenes para fortalecer operación y calidad del…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.