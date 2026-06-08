Despedida. Casa del Jubilado: el Ministerio de Hacienda participó del homenaje a Ramón Barengo

El titular de la mencionada cartera, Federico Cardozo, asistió al acto conmemorativo en el marco de la despedida del extitular de la Casa del Jubilado y Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del ex Instituto Provincial de Previsión Social.

En una emotiva celebración, Ramón Jesús Barengo se despidió de la Casa del Jubilado y de la presidencia del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del ex Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS). En reconocimiento a sus años de servicio y dedicación, el protagonista de la jornada fue cálidamente agasajado entre saludos, obsequios y otros conmovedores momentos, contando un cierre de lujo con música y danza.

En este marco, se destacó el acompañamiento y participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, a cargo de la apertura del acto. Por su parte, Luciana Cucchiaro -quien asumió la presidencia del CAFFIPPS-, y Manuel Alaniz -en su función de secretario-, también tomaron parte de este importante agasajo.

Esta entidad, con sede en nuestra ciudad y en San Pedro de Jujuy, brinda contención y prestación de servicios, además del desarrollo de talleres de diferentes temáticas, como teatro, pintura, manualidades, poesía, canto, yoga, baile, computación y estimulación cognitiva en el desarrollo de la memoria y razonamiento.

Desde la cartera de Hacienda señalaron que seguirán apoyando a este valioso espacio que promueve la autonomía, la participación plena y el cuidado de la calidad de vida de nuestros adultos mayores.