El vicegobernador Alberto Bernis recibió a dirigentes de la Cámara del Tabaco

El vicegobernador Alberto Bernis recibió a autoridades de la Cámara del Tabaco de Jujuy y a productores tabacaleros para dialogar sobre la situación de la actividad y el proyecto que propone prorrogar la vigencia de la Ley Provincial N. 5.918.

Durante el encuentro se recordó que la ley fue sancionada en 2016 como una herramienta de emergencia para acompañar al sector tabacalero y que, ante la proximidad de su vencimiento, surgió la iniciativa de analizar una posible prórroga. En ese marco, se remarcó que la Legislatura trabaja con una metodología basada en el diálogo y la búsqueda de consensos antes de tratar normas que impactan directamente sobre los sectores productivos.

Asimismo, se reconoció la difícil coyuntura que atraviesan las economías regionales y se reafirmó la voluntad de continuar trabajando junto a los productores para fortalecer la actividad. El presidente de la Cámara del Tabaco, Pedro Pascuttini, valoró el espacio de diálogo y señaló que la entidad continuará participando de todas las instancias vinculadas a la iniciativa, en las que el sector irá expresando su posición respecto del proyecto.

Del encuentro participaron también el vicepresidente de la Cámara del Tabaco, Jorge Aguiar; el secretario, Marino Sile; el primer vocal titular, Matías Quintana; el gerente, Miguel Serrano; e integrantes de la comisión directiva y productores tabacaleros de distintos puntos de la provincia.