Producción. Gobierno de Jujuy, presente: fuerte acompañamiento al sector productivo

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, desarrolló una intensa agenda de trabajo en Caimancito.

El Gobierno de Jujuy desplegó una intensa agenda de trabajo en la localidad de Caimancito, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo y el acompañamiento a los sectores que generan empleo y valor agregado.

La visita fue encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, quien afirmó que “una de las actividades más importantes de Caimancito es el trabajo de los carpinteros, por lo que estamos buscando formas de ayudarlos a escalar sus negocios, generar valor agregado y obtener mejores precios y calidad ante las demandas de la realidad actual”.

En ese marco, el funcionario presentó junto a su gabinete ministerial una agenda enfocada en el fortalecimiento integral del sector maderero. Se avanzó en propuestas para mejorar la competitividad de los carpinteros mediante la optimización de procesos y el acceso a materia prima, articulando acciones con el Centro Foresto Industrial Arrayanal para diseñar un plan específico de abastecimiento de madera. También se analizó la creación de un espacio estratégico de exhibición a la vera de la ruta, que permitirá a los productores locales mostrar y comercializar sus muebles, ampliando su visibilidad y oportunidades de venta.

La jornada también incluyó la coordinación de líneas de asistencia financiera y herramientas técnicas destinadas a potenciar emprendimientos locales, además de un relevamiento en el Parque Industrial para identificar necesidades productivas y avanzar en soluciones concretas junto al municipio.

Por su parte, Raúl Celis, representante de la asociación civil Madera Nativa, sostuvo que “la visita fue muy positiva y permitió plantear la necesidad urgente de comercialización, logrando una apertura con el Ministerio para llevar nuestros productos a San Salvador de Jujuy y el compromiso oficial para poner en funcionamiento la secadora local”.

Desde la asociación remarcaron que ampliar los canales de venta hacia nuevos mercados y reactivar la secadora de madera resultan fundamentales para mejorar la calidad del producto final y fortalecer la competitividad del sector.

Finalmente, el intendente de Caimancito, Daniel Gurrieri, expresó: “pudimos reunirnos con carpinteros, artesanas, comerciantes y trabajadores del cuero y el bambú para dialogar sobre créditos, reactivación de maquinaria y el sueño de concretar el Parque Industrial, trasladando las carpinterías fuera del casco urbano y ordenando el crecimiento productivo de la localidad”.

Con presencia activa y gestión en territorio, el Gobierno de Jujuy reafirma así su compromiso con el desarrollo equilibrado de la provincia, poniendo al interior como eje central de su política productiva.