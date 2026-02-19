Promoción y prevención. Apto Físico Único 2026: un control simple para cuidar el corazón y acompañar el deporte seguro

Se realiza en centros de salud públicos y privados y permite que niñas, niños y adolescentes practiquen actividad física con tranquilidad y cuidado.

Los ministerios de Salud y Educación de Jujuy informan que el Apto Físico Único 2026 es el control médico que se solicita para que niñas, niños y adolescentes puedan realizar actividad física escolar o deportiva no competitiva de manera segura. Su principal objetivo es evaluar el estado cardiovascular y acompañar a las familias en la prevención, priorizando el bienestar integral.

Este estudio se realiza tanto en centros de atención primaria de la salud – CAPS – públicos y en instituciones y consultorios privados, a través de una consulta médica habitual con el pediatra o médico generalista. La evaluación incluye una entrevista sobre antecedentes personales y familiares y un examen físico completo, con especial atención al corazón. En la gran mayoría de los casos, esta valoración clínica es suficiente.

El apto físico no requiere estudios complejos ni consultas con especialistas cuando el niño o adolescente está sano. La consulta con cardiólogo y el electrocardiograma se solicita solo en los siguientes casos:

• Ingreso al nivel primario o secundario

• Si existen antecedentes personales o familiares de riesgo

• Si en la entrevista médica surgen datos que requieren evaluación

• Si en el examen físico se detecta algún signo que deba estudiarse

• Si hay antecedente de COVID con afectación cardíaca

• O bien, por criterio del pediatra

El Apto Físico Único debe gestionarse cuando la institución educativa o el club lo solicita al inicio del ciclo lectivo o de la actividad deportiva. Si la evaluación clínica es normal, no es necesario realizar estudios adicionales ni demorar la práctica deportiva o de educación física. La certificación con adecuación en los casos de patología menor que no contraindique la actividad física permite el inicio de la misma con los cuidados y adecuaciones específicas para cada caso.

Con esta estrategia, Salud acompaña a las familias con información clara y controles responsables, promoviendo una infancia y adolescencia activas, saludables y seguras en toda la provincia.

Por último, la comunidad podrá descargar los formularios correspondientes para estudiantes de jardín maternal (hasta 2 años), nivel inicial (3, 4 y 5 años) y niveles primario y secundario (niñas, niños y adolescentes) en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/13I5V5BRsvjFUedyHuI5C5pD869L5pVKT?usp=sharing