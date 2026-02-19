Noticias de Jujuy

Requisitos para renovar o solicitar publicidad oficial 2026

Jujuy
Requisitos para renovar o solicitar publicidad oficial 2026

Los proveedores deben presentar la documentación para solicitar y/o renovar la pauta publicitaria hasta el día 27 de febrero.

Se informa a los Proveedores de Publicidad Oficial que, hasta el día 27 de febrero del 2026, deberán presentar la documentación para solicitar y/o renovar Pauta Publicitaria para el presente año.

Deberán hacerlo de manera impresa, en la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto – Casa de Gobierno, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 8 a 11 horas. La documentación a presentar deberá contener:

1-NOTA FORMAL

Nota Dirigida a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto presentando la Propuesta Publicitaria para el año 2026

La propuesta debe contener los siguientes requisitos:

a)- Enunciar Tipo de Medio/ Programa: Televisivo/ Radial/ Impreso/ Digital/Vía Pública.

b)- Nombre del Medio/ Programa.

c)- Datos del responsable del Medio/Programa: Nombre y Apellido; Domicilio; Código Postal; Teléfono fijo; Teléfono Celular; Dirección de E-Mail; DNI y CUIT.

d)- Describir la zona geográfica de influencia inmediata del Medio/Programa.

e)- Días y Horarios del Medio/Programa:

f)- Datos de Contacto del Medio/Programa: Número de Teléfono fijo; Teléfono celular de referencia; Dirección de E-Mail.

2- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA y FUNDAMENTACIÓN:

a)- Describir perfil del Medio/Programa. Breve descripción del mismo.

b)- Definir target del Medio/Programa.

c)- Describir características de la audiencia del Medio/Programa.

d)- Enunciar si el Medio/Programa tiene también trasmisión a través de redes sociales en internet (RSI) y cuáles son los nombres de usuarios/cuentas de RSI. En este punto se valorará el alcance (reach) y aspectos innovadores que su propuesta presentaría al respecto.

3- Otra Información que considere relevante.

4- La Documentación a adjuntar deberá estar firmada en todas las hojas por el solicitante o representante.

5- DOCUMENTACION REQUERIDA

ñ) Informe detallado sobre el tiraje y distribución.

PARA PUBLICIDAD PANTALLA VIA PUBLICA-PANTALLA LED

Junto con la nota de pedido presentar el contrato de alquiler del espacio

PARA TENER EN CUENTA: Solo será recibida la documentación completa SIN EXCEPCIÓN

También podría interesarte
Jujuy

“Corsos Capitalinos 2026” este fin de semana sobre avenida Savio

Jujuy

Este viernes habrá operativo integral de limpieza en avenida General Savio con…

Jujuy

Corsos Capitalinos: Se disponen cortes de tránsito y desvíos de colectivos en Gral…

Jujuy

El Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de servicio por tareas de mantenimiento

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.