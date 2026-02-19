Requisitos para renovar o solicitar publicidad oficial 2026

Los proveedores deben presentar la documentación para solicitar y/o renovar la pauta publicitaria hasta el día 27 de febrero.

Se informa a los Proveedores de Publicidad Oficial que, hasta el día 27 de febrero del 2026, deberán presentar la documentación para solicitar y/o renovar Pauta Publicitaria para el presente año.

Deberán hacerlo de manera impresa, en la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto – Casa de Gobierno, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 8 a 11 horas. La documentación a presentar deberá contener:

1-NOTA FORMAL

Nota Dirigida a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto presentando la Propuesta Publicitaria para el año 2026

La propuesta debe contener los siguientes requisitos:

a)- Enunciar Tipo de Medio/ Programa: Televisivo/ Radial/ Impreso/ Digital/Vía Pública.

b)- Nombre del Medio/ Programa.

c)- Datos del responsable del Medio/Programa: Nombre y Apellido; Domicilio; Código Postal; Teléfono fijo; Teléfono Celular; Dirección de E-Mail; DNI y CUIT.

d)- Describir la zona geográfica de influencia inmediata del Medio/Programa.

e)- Días y Horarios del Medio/Programa:

f)- Datos de Contacto del Medio/Programa: Número de Teléfono fijo; Teléfono celular de referencia; Dirección de E-Mail.

2- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA y FUNDAMENTACIÓN:

a)- Describir perfil del Medio/Programa. Breve descripción del mismo.

b)- Definir target del Medio/Programa.

c)- Describir características de la audiencia del Medio/Programa.

d)- Enunciar si el Medio/Programa tiene también trasmisión a través de redes sociales en internet (RSI) y cuáles son los nombres de usuarios/cuentas de RSI. En este punto se valorará el alcance (reach) y aspectos innovadores que su propuesta presentaría al respecto.

3- Otra Información que considere relevante.

4- La Documentación a adjuntar deberá estar firmada en todas las hojas por el solicitante o representante.

5- DOCUMENTACION REQUERIDA

ñ) Informe detallado sobre el tiraje y distribución.

PARA PUBLICIDAD PANTALLA VIA PUBLICA-PANTALLA LED

Junto con la nota de pedido presentar el contrato de alquiler del espacio

PARA TENER EN CUENTA: Solo será recibida la documentación completa SIN EXCEPCIÓN