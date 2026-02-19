Trabajo en territorio. Salud refuerza el cuidado comunitario con operativos de descacharrado en barrios de San Salvador de Jujuy

Equipos de Atención Primaria de la Salud realizan recorridos programados en San Salvador de Jujuy en el marco del trabajo conjunto con la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que continúan las acciones territoriales de descacharrado en el marco del trabajo integral frente al dengue. Las jornadas coordinadas por equipos de Atención Primaria de la Salud (APS), fortalecen el trabajo preventivo y el acompañamiento cercano en los barrios para sostener entornos más seguros y saludables.

Tras el recorrido de este jueves en el sector del CAPS René Favaloro, el viernes 20 de febrero desde las 8.30 horas los operativos continuarán en la zona del CAPS Alberdi, iniciando en Prolongación Eva Perón y calle Leopoldo Bárcena, incluyendo Sergio Alvarado, Avenida Vespucio, Profesor Pablo Arroyo, Arismendi, José Mármol, Granaderos, Ernesto Altamirano, Miguel Cane, Dalessio y Lola Mora.

Estas acciones permiten consolidar el trabajo conjunto entre los equipos de salud y la comunidad, promoviendo la eliminación de objetos en desuso que puedan acumular agua y fortaleciendo hábitos simples que contribuyen al bienestar colectivo.

Desde la cartera sanitaria se invita a vecinas y vecinos a acompañar estos operativos y sostener el cuidado de patios, techos y espacios domiciliarios que estén a la intemperie, reafirmando que la prevención se construye entre todos.