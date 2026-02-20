Cultura. El Carnaval de Jujuy llega a Buenos Aires con música, danza y tradición

Noticias de Jujuy

La Casa de Jujuy en Buenos Aires presenta una propuesta viva de las expresiones culturales más representativas de la provincia.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires invita a la comunidad a celebrar el Carnaval de Jujuy este domingo 22 de febrero desde las 14 horas en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

La propuesta acercará al público porteño y a la comunidad jujeña residente una muestra viva de las expresiones culturales más representativas de la provincia, con comparsas, danzas tradicionales, música en vivo y propuestas artísticas que reflejan la identidad del norte argentino.

La programación contará con la participación de los ballets La Quiaca y Karallanta Jujuy, además de la intervención del artista plástico Alejandro Condori y la locución de Elías Ábalos, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada.

En el escenario musical se presentarán Génesis Aymara, Tomás Lipán, Los Waynas y Tunay, quienes ofrecerán un repertorio de ritmos andinos y carnavalitos.

Bajo el lema “Si no llegaste al norte, Jujuy viaja a tu corazón”, el evento busca fortalecer los lazos culturales, promover el turismo y compartir con toda la comunidad la riqueza ancestral, la música y el colorido del carnaval jujeño.

