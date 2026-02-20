DPRH. Hídricos, en obras clave de la temporada para las regiones de la provincia

Las obras de Recursos Hídricos en los días recientes de febrero se dan en Palpalá, Alto Comedero, Reyes, Abra Pampa, Barrancas, Huichaira, Volcán y Fraile.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) ejecuta obras de encauzamiento de cuencas y mejora de infraestructura hídrica para fortalecer la seguridad de las poblaciones y optimizar el manejo del recurso hídrico en la temporada de verano y lluvias intensas.

En la región de los Valles, las obras concretaron la base de sostenimiento de la calle Chalicán en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. En este punto, continuarán en lo próximo con la ejecución de la calzada con material seleccionado.

Asimismo, en Palpalá, la DPRH, desarrolla trabajos de encauzamiento en el arroyo Las Martas, en la zona colindante al barrio San Roque y aguas abajo del camping municipal. En esa misma ciudad, ejecutan encauzamientos en la cuenca del río Los Blancos, extendiendo las intervenciones también hacia sectores compartidos con San Salvador de Jujuy.

Por otra parte, en Villa Jardín de Reyes se concretan mejoras en los canales de descarga en la zona del arroyo Las Peras, optimizando el escurrimiento y complementando obras de alcantarillado ejecutadas por la DPV (ver aquí)

En la región de Quebrada, Recursos Hídricos avanza con encauzamientos en el arroyo del Medio, en Volcán. También, para Huichaira, la DPRH trasladó equipos que abordaron deensas y mantenimiento del camino de acceso.

En la Puna jujeña, las tareas se desarrollan en el río Tabladitas, en Abra Pampa, donde se ejecutan encauzamientos para ordenar el curso del agua y resguardar a la población. Asimismo, en el río de Las Burras, en la localidad de Barrancas, se finalizó el encauzamiento previsto.

En la región de Yungas, la DPRH realizó con la Municipalidad de Fraile Pintado Inspecciones conjuntas en la localidad de Fraile Pintado, y los equipos mantienen el monitoreo de los cauces mayores de la región.