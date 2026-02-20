Gestión. Se intensifican trabajos de desmalezado y mantenimiento en establecimientos educativos de Jujuy

Con el objetivo de garantizar espacios seguros y limpios para estudiantes y docentes, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa, lleva a cabo un amplio operativo de desmalezado, limpieza y mantenimiento en establecimientos escolares de todas las regiones de la provincia.

Las tareas comenzaron en diciembre del año 2025 y se profundizan durante el receso escolar, un período clave para avanzar sin interferir en la dinámica cotidiana de las instituciones.

El operativo se despliega bajo distintas modalidades de trabajo que permiten ampliar el alcance y optimizar los recursos. A través de las Unidades Operativas se interviene en 123 establecimientos; mediante convenios con municipios, las tareas llegan a 162 instituciones; y a través de contrataciones específicas con cooperativas se trabaja en otros 142 edificios escolares.

Esta estrategia descentralizada no sólo agiliza los tiempos de ejecución, sino que también fortalece la articulación con gobiernos locales y organizaciones de la comunidad.

Las intervenciones contemplan desmalezado y limpieza integral de terrenos, limpieza de tanques de agua y desagües, además de trabajos eléctricos y sanitarios, entre otras acciones esenciales.