Noticias de Jujuy

Inscriben para la formación y capacitación en el Instituto Universitario River Plate

Jujuy

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, recordó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las distintas propuestas de formación y capacitación que ofrece el Instituto Universitario River Plate (IURP), destinadas a profesores de Educación Física, licenciados en Actividad Física y Deporte y a profesionales vinculados al ámbito deportivo.

La oferta académica incluye el Profesorado de Educación Física, la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, además de ciclos de complementación curricular para docentes y carreras de grado como Periodismo Deportivo, Marketing Deportivo y Administración del Deporte, orientadas a la actualización y jerarquización profesional.

Al respecto, Jorge destacó que esta convocatoria es posible gracias a “un convenio muy amplio que hemos firmado cinco municipios del país con el Club River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de diciembre, y que hoy ya se encuentra plenamente activo en su etapa de inscripciones”.

“Se trata de una invitación abierta y generosa, pensada para que más profesionales puedan acceder a capacitaciones y actualizaciones, fundamentalmente en el campo del deporte y la educación física”, subrayó el jefe comunal.

Las personas interesadas pueden conocer los requisitos, modalidades y detalles de cada carrera ingresando al sitio oficial del Instituto: iuriverplate.edu.ar.

También podría interesarte
Jujuy

Zoonosis continúa con vacunación y castraciones en distintos barrios de la ciudad

Jujuy

En el Club de Emprendedores se dictará taller sobre herramientas prácticas para…

Jujuy

El señor Gobernador dirigirá su mensaje ante la Legislatura el 27 de febrero

Jujuy

Accesibilidad. Salud aseguró servicios en toda la provincia durante el Carnaval en…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.