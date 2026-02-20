Lanzamiento de la segunda edición de la Copa de Campeones «Carnaval de Goles»

El certamen provincial, articulado con la Federación Jujeña de Fútbol, reunirá a los equipos campeones Sub 14 y Sub 16 de todas las ligas.

Se presentó la segunda edición de la Copa de Campeones “Carnaval de Goles” en instalaciones de la CAJA, con la participación de autoridades provinciales, dirigentes deportivos y representantes de clubes de distintos puntos del territorio jujeño.

Durante el lanzamiento, el director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, destacó que el torneo se encuentra en su etapa final de organización y que en los próximos días se definirán fechas, horarios y sedes junto a los presidentes de cada institución, considerando la disponibilidad de los predios y el calendario de actividades.

La competencia estará destinada a las categorías Sub 14 y Sub 16 y contará con la participación de los equipos campeones 2025 de cada liga afiliada. El formato prevé la agrupación regional de los conjuntos para optimizar traslados y garantizar una logística eficiente, atendiendo a la amplitud geográfica de la provincia.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, subrayó la relevancia del certamen como parte de una política pública integral de fortalecimiento del deporte jujeño.

“Es una alegría acompañar esta segunda edición de la Copa de Campeones. El deporte siempre trae buenas noticias y genera oportunidades. En estos años, a partir de una decisión política del Gobierno de Jujuy, renovamos la gestión deportiva y logramos un crecimiento histórico en distintas disciplinas, con más competencia, más participación y mayor presencia en todo el territorio provincial”, expresó.

Asimismo, remarcó que la política deportiva alcanza no solo a los clubes de la capital, sino también a cada localidad del interior. “Recorremos toda la provincia porque creemos que el deporte debe llegar a cada pueblo y a cada ciudad. Estas iniciativas integran a las ligas y fortalecen el trabajo conjunto para construir propuestas más grandes e inclusivas”, señaló.

Finalmente, Álvarez García agregó que “el deporte forma, educa y abre caminos. Es una alternativa concreta para nuestros chicos y chicas, los aleja de situaciones de riesgo y les permite proyectar un futuro con hábitos saludables y valores positivos. Por eso el Estado provincial va a seguir acompañando y apoyando cada proyecto deportivo”.

Desde la organización destacaron que la Copa de Campeones se consolida como un espacio clave para el desarrollo del fútbol formativo, generando instancias de encuentro, competencia y crecimiento para jóvenes de toda la provincia.