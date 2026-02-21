Cultura. Segunda Edición del Año Nuevo Chino en Jujuy

Un nueva jornada del Año Nuevo Chino se celebrará en Jujuy con espectáculos, danzas, gastronomía y símbolos ancestrales.

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 17:00 horas, la explanada de Casa de Gobierno se convertirá en el escenario de una nueva celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy, una propuesta cultural que ya forma parte del calendario de eventos destacados de la provincia y que convoca a jujeños y visitantes a vivir una experiencia de encuentro e integración entre culturas.

Segunda Edición del Año Nuevo Chino en Jujuy

La jornada ofrecerá una programación abierta a todo público que incluirá espectáculos artísticos, danzas tradicionales, música en vivo, exhibiciones culturales y propuestas gastronómicas típicas.

El Año Nuevo Chino —también conocido como Festival de la Primavera— representa un momento de renovación, esperanza y prosperidad según el calendario lunar. Se trata de una de las festividades más importantes del mundo, celebrada en numerosos países con rituales, expresiones artísticas y tradiciones ancestrales que simbolizan la armonía, la abundancia y el comienzo de un nuevo ciclo.

En Jujuy, esta celebración se ha consolidado como un espacio de intercambio cultural que fortalece los vínculos entre comunidades y reafirma el compromiso de la provincia con la diversidad, el respeto y el diálogo entre pueblos.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta pensada para disfrutar en familia.