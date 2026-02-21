Noticias de Jujuy

Maestros y discípulos. Homenaje a Fortunato Ramos y Ernestina Cari en Humahuaca

Jujuy
Homenaje a Fortunato Ramos y Ernestina Cari en Humahuaca

Los referentes culturales son parte de la muestra fotográfica «Maestros y Discípulos», impulsada por la Secretaría de Cultura de Jujuy.

El día 13 de febrero en Humahuaca fue inaugurada la muestra fotográfica «Maestros y Discípulos», como testimonio visual del programa desarrollado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy que durante los años 2024 y 2025 homenajeó a destacados referentes de la cultura jujeña, entre los cuales se encuentran los maestros humahuaqueños Fortunato Ramos y Ernestina Cari.

La inauguración contó con la presencia del secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, de la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua , así como la presencia de Ernestina Cari, y los hijos del artista Fortunato Ramos, junto al fotógrafo humahuaqueño Walter Reynaga, autor de las imágenes.

La muestra podrá visitarse durante los meses de febrero y marzo, en sede del Concejo Deliberante de la Ciudad de Humahuaca.

