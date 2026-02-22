Más de 4.000 chicos y sus familias disfrutaron de la cuarta edición del Carnaval de las Infancias en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante con gran éxito la cuarta edición del tradicional “Carnaval de las Infancias”, que convocó a más de 4.000 niños y niñas junto a sus familias en el Multiespacio de Alto Comedero, consolidando este evento como una de las propuestas más esperadas por la comunidad durante el tiempo de carnaval. El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó de la jornada y destacó la importancia de generar espacios de encuentro y celebración para toda la familia.

El festejo se desarrolló en el Multiespacio “El Alto” donde cientos de familias se congregaron para disfrutar de una tarde colmada de música, juegos, golosinas, espuma y actividades recreativas pensadas especialmente para los más pequeños.

En este contexto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “este Carnaval de las Infancias convocó a una multitud que se concentra en este multiespacio que ya es un lugar emblemático para juntar a toda la familia en este corazón de Alto Comedero, aquí en la avenida Snopek, muy cerca de nuestra querida Escuela Marina Vilte”. Asimismo, valoró la posibilidad de brindar estos espacios de encuentro al señalar, “nos posibilita dar también el espacio, el lugar, así como lo tuvieron la semana pasada gente de todas las edades. Este acá también se ha vivido un Carnaval muy especial, los chicos la han pasado muy bien, hay una alegría desbordante y también lo más hermoso es que vengan de todos los barrios de la ciudad, lo cual significa que Alto Comedero ya tiene una centralidad importante en todos los jujeños”.

Por su parte, el coordinador general de Secretarías, Gustavo Muro, resaltó la gran convocatoria y el valor de sostener las tradiciones culturales, “la verdad que la convocatoria es espectacular, pero fundamentalmente me pone muy contento sostener las tradiciones, acordarme de mi niñez cuando íbamos a los corsos que se hacían en la Pueyrredón. En esa época los corsos eran como los que son ahora, y hoy los chicos pueden festejar sanamente con esta propuesta. Esta es una gestión que siempre ha tenido compromiso con los temas culturales y sociales, y poder brindar esta posibilidad es fundamental, cuidando a los chicos, cuidando el espacio y teniendo un Carnaval con muchísima alegría”.

En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, manifestó su satisfacción por el crecimiento sostenido del evento, “estamos muy contentos porque esta es la cuarta edición que tenemos del Carnaval de las Infancias y hemos superado las expectativas. Realmente asistió una gran cantidad de gente. El año pasado hubo muchos chicos, pero este año la convocatoria fue aún mayor”.

Además, destacó el entusiasmo de los participantes, “todos felices con las espumas, con las golosinas, con los grupos musicales, así que muy contenta y agradecida a toda la gente que vino y que se haya podido divertir”.

Finalmente, Batistella subrayó el trabajo articulado entre distintas áreas para la organización del evento, “para organizarlo trabajó mucha gente de todas las direcciones municipales. Agradecemos al Gobierno de la Provincia, a la Secretaría de Cultura, a todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad y también a Servicios Públicos, que hicieron posible este Carnaval. Muchísimas gracias a todos”.