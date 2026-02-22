Nacimiento seguro. Jujuy supera la media nacional y consolida resultados históricos en maternidad

La provincia alcanzó casi el 98% de nacimientos en maternidades con Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), reflejando el trabajo integrado de toda la red pública y el fortalecimiento de las estrategias de cuidado desde el embarazo hasta la primera infancia.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, de acuerdo a los datos consolidados de 2025, la provincia registró casi el 98% de los nacimientos en maternidades CONE, instituciones preparadas para brindar atención obstétrica y neonatal segura, superando la media nacional y consolidando una política sostenida de fortalecimiento del sistema público.

Este resultado es posible gracias al trabajo articulado de toda la red sanitaria, que integra a los equipos de Atención Primaria de la Salud, hospitales de distintos niveles de complejidad y servicios especializados, permitiendo acompañar cada embarazo desde el territorio, garantizar controles oportunos y asegurar el acceso al lugar adecuado para el nacimiento.

Las maternidades CONE cuentan con equipos interdisciplinarios preparados para brindar atención integral durante el parto, promover el acompañamiento de la persona gestante, favorecer el contacto piel a piel en la primera hora de vida y sostener el inicio temprano de la lactancia, prácticas fundamentales para la salud de la mamá y del recién nacido.

En este marco, además se continúa fortaleciendo la estrategia de preparación integral para el nacimiento: PIN, orientada a reforzar la captación temprana del embarazo, el seguimiento continuo de las personas gestantes y los controles oportunos del recién nacido, integrando controles, vacunación, consejería en lactancia y planificación familiar, con el objetivo de consolidar el cuidado integral desde el inicio de la vida.

De este modo, la salud pública jujeña reafirma su compromiso con una red integrada, accesible y cercana, que continúa ampliando capacidades, fortaleciendo equipos y garantizando más cuidado y más calidad en la atención para cada familia de la provincia.