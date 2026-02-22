Por las condiciones climáticas, se suspende el cierre de los Corsos Capitalinos en av. Savio, luego de una tercera noche que convocó a comparsas y vecinos de la ciudad

Luego de tres jornadas de desfile, con la participación de más de 60 comparsas, el intendente Raúl “Chuli” Jorge estuvo presente acompañando la tercera noche de esta tradicional celebración que reúne a familias de toda la ciudad. Finalmente, desde el municipio informaron que, debido a las condiciones climáticas adversas, quedó suspendida la cuarta y última noche de los Corsos Capitalinos 2026, priorizando la seguridad de participantes y público en general.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el crecimiento y la importancia de esta manifestación cultural al expresar, “acá reeditando los Corsos Capitalinos en la avenida General Savio, toda la participación de las más de 60 comparsas que transmiten alegría, un espectáculo de mucha preparación, de mucho esfuerzo, por parte de quienes están en el corsódromo desfilando y también el contagio que generan tanta gente que ha venido y se ha hecho presente hoy”.

Asimismo, resaltó la diversidad de expresiones y el nivel alcanzado por las agrupaciones, señalando que “acá se dan múltiples expresiones y hay cabida justamente para todas ellas con escenografía, con acting, con preparaciones muy especializadas por gente que cada vez está más capacitada para hacerlo. Es impresionante cómo mejora año tras año el tema de la calidad de la vestimenta, todo lo que genera en trabajo y en actividad colectiva”.

El intendente también valoró el acompañamiento de los vecinos y la importancia del espacio elegido, “la presencia de los vecinos en este sector de la avenida Savio concentra la actividad y la participación de múltiples barrios que sencillamente se acercan acá. El Parque Coronel Arias también nos ayuda a simplificar la movilidad de la gente y, por supuesto, pedimos disculpas a gran parte de la población porque esta parte de la avenida Savio está inhabitada por unas cuantas horas, pero vale la pena celebrar el carnaval con estas manifestaciones que, por otro lado, es un reclamo colectivo que hacen año a año todas las comparsas y tienen una preparación que se nota en todo su corazón que se pone para esta expresión colectiva tan significativa e importante para la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la gran convocatoria a pesar de las condiciones climáticas, “la verdad que estamos sorprendidos, a pesar de que está lloviendo un poco, pero la gente no afloja, viene, le gusta participar, estar presente, y tratando de vivir esta tercera noche y cumpliendo con lo que es el reglamento, que pasen las comparsas”.

En ese sentido, agregó que se encuentran muy contentos por la participación del público y recordó que este año se alcanzó un récord cercano a las sesenta comparsas. Asimismo, destacó que son numerosas las instituciones municipales y provinciales que trabajan de manera articulada para el desarrollo del evento. También señaló que los centros vecinales colaboran con la colocación de sillas para que quienes no puedan llevar un asiento propio tengan la posibilidad de alquilar uno a un precio accesible y disfrutar del espectáculo.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que, con el objetivo de preservar la seguridad de los equipos de trabajo, participantes y vecinos, y debido a las inclemencias climáticas registradas, se ha decidido suspender la última noche de los Corsos Capitalinos, prevista para hoy en la avenida General Savio.

Asimismo, el municipio destacó el trabajo mancomunado de más de 400 personas que formaron parte de la organización de este evento tan importante para la capital jujeña. Participaron activamente equipos municipales, organismos provinciales y entidades no gubernamentales, cuyo compromiso y dedicación hicieron posible una organización que enorgullece a toda la ciudad.

Gracias a este esfuerzo conjunto, San Salvador de Jujuy pudo disfrutar de tres hermosas noches de corsos durante el Carnaval 2026, celebrando la cultura, la tradición y la alegría que caracterizan a nuestra comunidad.

La Municipalidad agradece profundamente el acompañamiento y la comprensión de todos los vecinos y participantes.