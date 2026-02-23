Convocan para inscribirse al taller on line sobre técnicas básicas para crear un huerto orgánico

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a participar del taller online “Sembrando Conciencia”, una propuesta destinada al público en general que busca promover hábitos saludables y la producción de huertos orgánicos. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 30 de marzo a través de un formulario, ya que se trata de una actividad libre y gratuita.

Con más detalles, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Battistela explicó “desde la Dirección de Inclusión y Asistencia, a cargo de Marisa García, se continúa sembrando conciencia a través de un taller sumamente interesante, que despierta interés en la comunidad por aprender a producir sus propias huertas”.

En este caso, “se trata de un curso en modalidad online, que siempre cuenta con una amplia inscripción y una excelente respuesta por parte de los participantes. Desde la organización, se les invita a inscribirse para comenzar este año logrando producir su propio huerto”.

Luego prosiguió la titular del área municipal, Marisa García quien destacó “este año, por noveno año consecutivo, el programa Sembrando Conciencia abre sus inscripciones para una nueva edición de sus talleres virtuales. Las mismas se realizarán del 2 al 30 de marzo, con el objetivo de promover una alimentación saludable y fomentar la autonomía de cada familia a través de la producción de sus propias huertas”.

Las clases –prosiguió – “se dictarán de manera virtual, comenzarán el 31 de marzo y se extenderán hasta el mes de julio. Además, los participantes contarán con una carga horaria semanal destinada a consultas, y también podrán acercarse a la huerta a cielo abierto ubicada en el Parque Belgrano, donde podrán realizar prácticas y evacuar dudas”.

Añadió en este orden “el ciclo inicia con el taller otoño–invierno y, como cada año, se comienza trabajando sobre la separación de residuos orgánicos, una acción fundamental para el cuidado del medio ambiente”.

Y segundo explicó García “porque necesitamos tener huertas que sean sanas, limpias para lograr también lograr una conciencia ambiental que nos permite evitar hasta, por ejemplo, la proliferación de dengue. Es un taller libre y gratuito, accesible para toda la familia.

Se trata de un taller libre y gratuito, donde se aprenderán técnicas básicas para crear un huerto orgánico y mantenerlo accesible para toda la familia, que busca promover hábitos saludables, sostenibles y responsables con el entorno”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/NbtwHyMrQ2g