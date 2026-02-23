El Parque Botánico Municipal diversifica sus acciones para la preservación de las reservas naturales

El Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel” continúa consolidándose como un espacio clave para la concientización, la promoción, la investigación y la innovación en materia ambiental, en sintonía con la creciente preocupación mundial por el cambio climático.

La reserva ecológica, ubicada a minutos del centro de la ciudad, en el barrio Los Perales, no solo se ha convertido en una propuesta recreativa y educativa para las familias jujeñas, sino que también amplió su apertura hacia la comunidad mediante actividades vinculadas a la ciencia, el ambiente y la construcción colectiva de conocimiento.

En este marco, recientemente se desarrolló el encuentro de promoción e investigación titulado “Mujeres reales, de Jujuy, haciendo ciencia para transformar su territorio”, organizado por la Agencia de Ciencia y Tecnología e Innovación de Jujuy en articulación con el Parque Botánico.

La iniciativa propuso acercar la ciencia desde la curiosidad, el diálogo y el vínculo con el entorno natural que ofrece el predio, consolidando al área protegida como un espacio de educación, inspiración y generación de nuevas vocaciones.

La jornada se desarrolló en un contexto en el que la ciencia jujeña se vincula con áreas estratégicas como la robótica, la inteligencia artificial, el ambiente, la salud, la investigación de alimentos y los saberes territoriales. El encuentro permitió visibilizar a científicas locales como referentes reales y cercanas, promoviendo el intercambio y buscando romper estereotipos de género. Asimismo, se generó un espacio donde niñas y adolescentes pudieron imaginarse como futuras investigadoras y protagonistas del desarrollo de sus comunidades.

La actividad se concretó en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero y fue establecido por resolución de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la mañana se llevó a cabo un panel integrado por científicas jujeñas, un espacio abierto de preguntas, el taller “La matemática que conecta el mundo” y el “Muro de Sueños Científicos”, una propuesta simbólica y colectiva en la que las participantes expresaron sus intereses, sueños y proyectos.

La convocatoria estuvo dirigida a niñas de nivel primario, adolescentes de nivel secundario y público en general, con el objetivo de reconocer el rol de las mujeres en la ciencia y la tecnología, promover la participación equitativa y despertar vocaciones científicas desde edades tempranas.

El encuentro contó con la participación de las especialistas Natalia Maldonado (microbiología), Analía Saye (robótica), Marcela Depol y Agustina Zamar (calidad del agua y ambiente en zonas de altura), y Adriana Díaz (planificación y ambiente).