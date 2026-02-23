Formación. La carrera de Medicina en Jujuy inicia la instancia final del proceso de ingreso

El examen se desarrollará en la Facultad de Ingeniería bajo modalidad informatizada y con estrictos controles de seguridad. Los 60 mejores promedios iniciarán el cursado en Libertador General San Martín.

El secretario de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich, informó que este martes comenzará la instancia final del proceso de ingreso a la carrera de Medicina, correspondiente al ciclo lectivo 2026, con un total de 1.987 aspirantes habilitados para rendir la evaluación.

Buljubasich precisó que el proceso inició con la preinscripción realizada durante el mes de septiembre, etapa en la que se registraron aproximadamente 4.576 postulantes. Posteriormente, se desarrolló un cursillo obligatorio de ingreso, compuesto por cinco módulos académicos, cuyo cursado y aprobación resultaron requisitos excluyentes para acceder al examen final.

La evaluación se llevará a cabo desde este 24 de febrero hasta el día viernes 27, bajo modalidad completamente informatizada, en dependencias de la Facultad de Ingeniería, institución que dispuso espacios físicos y equipamiento tecnológico para el operativo.

Asimismo, indicó que el procedimiento contará con supervisión técnica y académica de personal de la Universidad Nacional de Jujuy, implementándose medidas de seguridad informática, controles presenciales y sistemas de monitoreo destinados a garantizar la transparencia y resguardo del proceso.

Finalizadas las instancias de examen, el sistema permitirá la publicación inmediata de resultados. Conforme al orden de mérito, se seleccionarán los 60 mejores promedios, quienes podrán formalizar su inscripción e iniciar el cursado el 16 de marzo en la sede académica de Libertador General San Martín.

Buljubasich recalcó que “la implementación de la carrera de Medicina se enmarca en una política pública del Gobierno de Jujuy, ejecutada a través de la Agencia y en articulación con organismos universitarios, autoridades municipales e instituciones educativas, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación médica y fortalecer el sistema sanitario provincial”.

De acuerdo al relevamiento estadístico efectuado durante el proceso de preinscripción y cursillo de ingreso, se registró que el 69,8% de las personas aspirantes corresponde al género femenino, el 24,5% al género masculino, mientras que el 5,7% no consignó información al respecto.

En cuanto a los departamentos de procedencia de los aspirantes, se destaca Doctor Manuel Belgrano con el 37,6%, seguido de Ledesma con el 23,8% como los de mayor representación. El tercer lugar se posiciona San Pedro con un 11,1 %. Estos datos permiten caracterizar la composición demográfica de quienes participan en esta instancia de acceso a la carrera.