GIRSU S.E.: un Carnaval más limpio y sostenible

Durante el Carnaval, la empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. junto a los municipios reafirmaron su compromiso compartido con el cuidado del ambiente.

La empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. gestionó en 4 días más de 79 mil kilos de residuos generados en los municipios de las diferentes regiones de la provincia, en el marco de celebraciones del carnaval, reafirmando su compromiso con el cuidado ambiental.

Los gobiernos municipales desplegaron operativos especiales de limpieza, aumentaron recorridos y horarios de recolección de residuos en los principales puntos de concentración festiva, con el apoyo logístico de GIRSU S.E. que redobló esfuerzos para acompañar a los municipios.

Todos los residuos de fracción mixta ingresaron a las plantas de residuos operadas por la empresa, el Centro Ambiental Jujuy, las Estaciones de Transferencia y Clasificación de San Pedro y Libertador, Estaciones de transferencia de El Carmen, Perico y los Punto de Acopio de Volcán y Palma Sola.

El trabajo conjunto no solo permitió mantener la higiene urbana durante los festejos, sino que también fortaleció la cadena de recuperación de materiales reciclables, fundamentales para las cooperativas de recuperadores. Durante el fin de semana de carnaval, desde el sábado 14 al martes 17 de febrero, ingresaron 793.722 kg. de residuos de las distintas jurisdicciones de la provincia a las plantas de GIRSU S.E.

En este proceso, se destacó la colaboración del personal auxiliar formado por ex recuperadores, en el punto de acopio de residuos de Volcán, quienes aportaron su experiencia y esfuerzo para maximizar la cantidad de materiales recuperados en la Quebrada de Humahuaca, una de las zonas con mayor concentración de turistas en el carnaval, contribuyendo significativamente a la economía circular y al desarrollo social.

Por su parte, los Municipios de San Pedro, Fraile Pintado, San Salvador de Jujuy entre otros, avanzaron de forma progresiva en los ingresos de residuos, aumentando la recuperación de reciclables, y beneficiando a las cooperativas y el estado de las plantas. Del Municipio de San Salvador de Jujuy, GIRSU S.E. recibió 32.580 kg. de residuos reciclables, generados en la Ciudad Cultural, materiales que fueron destinados al centro ambiental para su clasificación y valorización.

La contribución entre los gobiernos locales y GIRSU JUJUY S.E. es clave para prosperar hacia una gestión de residuos cada vez más eficiente y sostenible, consolidando un modelo que se alinea a las políticas ambientales del gobierno de Jujuy.