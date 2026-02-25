Colaboración interinstitucional . Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio Público de la Acusación

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización y el Ministerio Público de la Acusación rubricaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de promover la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en la gestión administrativa. La firma estuvo a cargo de la ministra Isolda Calsina y el procurador general de la Acusación, Alejandro Atilio Bossatti.

Este convenio busca responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad, fortalecer las capacidades institucionales y elevar la calidad, eficacia y eficiencia del Estado mediante la modernización digital.

El procurador general Alejandro Bossatti destacó: ”La aplicación de GDE va a ser muy buena. Es importante acceder a información común entre reparticiones, un tema que nos gustaría trabajar, porque es información necesaria para acelerar tiempos.”

Por su parte, la ministra Isolda Calsina subrayó: “Esta es la interoperabilidad que buscamos, además del ahorro de papel. Queremos que las instituciones trabajen de manera integrada, compartiendo información y procesos, para que el ciudadano reciba respuestas más rápidas y de mejor calidad».

Ambas autoridades analizaron además herramientas tecnológicas y funcionalidades para su desarrollo conjunto, con miras a optimizar procesos en beneficio de la ciudadanía.

Este acuerdo se enmarca en los lineamientos estratégicos establecidos por el gobernador Carlos Sadir para la transformación digital del sector público jujeño. Su propósito es fomentar la colaboración interinstitucional y avanzar hacia una administración más ágil, sostenible y centrada en las necesidades de los ciudadanos.