Cultura . Cultura en 7 días: la agenda de actividades en Jujuy del 26 de febrero al 4 de marzo

La provincia consolida una propuesta repleta de alternativas para disfrutar de la cultura de Jujuy en todo el territorio.

En plena temporada de Carnaval, Jujuy despliega una agenda cultural intensa que recorre la Quebrada, los Valles y el Ramal. Festividades tradicionales, aniversarios, talleres y muestras artísticas se articulan a lo largo de la semana, consolidando una propuesta diversa que combina identidad, formación y celebración comunitaria.

La semana comienza en Humahuaca con la cuadragésima novena Feria Agrícola de la Quebrada, que se desarrollará desde las nueve horas en el Polideportivo General Manuel Eduardo Arias. Allí se realizará la comercialización de artesanías y producciones locales, fortaleciendo la economía regional y el encuentro entre productores y comunidad.

Por su parte, en San Salvador de Jujuy, Los Alegres del Chingo llevarán adelante la tradicional Chaya de bandera y la presentación de la comisión en la intersección de Juanita del Moro y Madre Teresa, en el barrio Chingo, a partir de las trece horas, dando inicio a las celebraciones carnestolendas en la capital.

Durante ambas jornadas, Vinalito celebrará sus Corsos sobre la Avenida Principal de Vinalito, desde las dieciséis hasta las cero horas, en una iniciativa que busca rescatar el espíritu del Carnaval y fortalecer la cultura local.

En paralelo, la ciudad de San Pedro desarrollará los Corsos San Pedro desde las veintiuna horas en la Plaza Manuel Belgrano, zona centro y alrededores. La propuesta contará con una mixtura de comparsas folclóricas, indígenas, autóctonas y artísticas, además de murgas y bailarines de pin pin que participarán durante todas las noches de corso.

La jornada del sábado concentrará múltiples celebraciones en distintos puntos de la provincia.

En San Salvador de Jujuy, Los Alegres del Chingo realizarán el Desentierro del Carnaval de Flores con la tradicional bajada de disfrazados en la intersección de avenida Maimará y calle veintitrés de Abril, desde las trece horas.

Asimismo, en la Plaza Belgrano y en la explanada de Casa de Gobierno, a partir de las diecisiete horas, se celebrará el Año Nuevo Chino, Año del Caballo, junto con la Embajada de China en Argentina. La propuesta incluirá actividades culturales, espectáculos en vivo, cursos de cocina y otras expresiones, con entrada libre y gratuita.

En Humahuaca, la Comparsa Rosas y Claveles organizará el Carnaval de Flores en la Comunidad Aborigen de Santa Rosa desde las trece horas, manifestación cultural en la que los asistentes se adornan con flores naturales como símbolo de abundancia y renovación. Además, desde las catorce horas, se desarrollará la trigésima Carrera de Burros en la avenida General Manuel Eduardo Arias, barrio Sagrada Familia, en homenaje al tradicional compañero de trabajo de los habitantes de los cerros.

En Maimará, el Carnaval de Flores convocará a comparsas como Flor de Airampo, que recorrerán el pueblo y culminarán con un baile público entre las catorce y las veintidós horas.

Por otro lado, en Tumbaya, Los Alegres de Tumbaya celebrarán el fortín bailable y el entierro del Carnaval en el Polideportivo Municipal desde las dieciséis horas.

La ciudad de La Quiaca festejará su centésimo décimo noveno aniversario en el Predio de la Manka Fiesta desde las dieciséis horas, con la participación de Los Iracundos, Sergio Galleguillo, Copleros y Diableros Jujeños. Finalmente, en Palmasola se realizará el Entierro del Carnaval en la Cancha Municipal desde las dieciocho horas.

En San Salvador de Jujuy, el Teatro El Pasillo, ubicado en José de la Iglesia mil ciento noventa, abrirá inscripciones para clases de canto destinadas a jóvenes y adultos, con cupos limitados.

Ese mismo día iniciará el Taller de Tango con Pablo Sallavedra en Casa Baca, Centro Cultural Mirentxu, situado en Doctor Illia sesenta y cuatro, barrio Los Perales, desde las veinte hasta las veintiuna horas. Se trata de una actividad arancelada para mayores de dieciocho años.

Desde el tres hasta el treinta y uno de marzo podrá visitarse la muestra artística “Ellas crean” en el Salón Pachamama del Cabildo Histórico de Jujuy.

Además, en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en Hipólito Yrigoyen mil trescientos dos, se dictará el taller “La línea expresiva”, una propuesta de dibujo experimental a cargo del profesor Marcos Osacar, en dos turnos: de diez a doce horas y de dieciocho a veinte horas.

La agenda formativa continuará en el Teatro El Pasillo, en José de la Iglesia mil ciento noventa, donde se desarrollarán las clases de bombo legüero a cargo del profesor Ricardo Giles desde las diecisiete treinta hasta las diecinueve treinta horas.

Finalmente, en el mismo espacio, se dictarán clases de teatro para adolescentes a cargo de Tania Quipildor desde las diecinueve treinta horas, actividad arancelada.