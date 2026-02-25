Inscripciones abiertas en el CEIJA municipal “René Rufino Salamanca”

El Centro de Educación Integrada de Jóvenes y Adultos (CEIJA) “René Rufino Salamanca” informa que se encuentran abiertas las inscripciones para jóvenes estudiantes mayores de 16 años que deseen finalizar sus estudios secundarios. Las personas interesadas deben presentarse en Av. Ing. Carlos Snopek 1579, en el establecimiento donde funciona la Escuela Primaria Marina Vilte, de lunes a viernes, de 19 a 23 horas.

Los interesados deberán presentarse munidos de la siguiente documentación: fotocopia del DNI; fotocopia del libro matriz; carpeta colgante y certificado de nacimiento.

Cabe recordar que el título que se otorga es de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. La duración es de 3 años con la modalidad jóvenes y adultos.

Desde la institución educativa se informó que el servicio que brinda es merienda y sala maternal para los hijos e hijas de los estudiantes, facilitando así el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En este sentido, se convoca a jóvenes adultos para que se inscriban y puedan finalizar el secundario en el CEIJA, una oportunidad para retomar los estudios y completar la formación secundaria.