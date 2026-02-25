Por el UPD 2026, la Municipalidad brindará un espacio lúdico e informativo para jóvenes en la peatonal Belgrano

En el marco de los festejos por el inicio del ciclo lectivo 2026, conocidos como el “Último Primer Día” (UPD), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos, llevará adelante un espacio lúdico e informativo destinado a adolescentes y jóvenes.

La actividad se desarrollará el viernes 27 de febrero, de 9 a 12 horas, en la Peatonal Belgrano, donde se instalará un stand institucional con asesoramiento, entrega de folletería y preservativos, además de propuestas recreativas especialmente diseñadas por profesionales del área.

Desde la Dirección de Salud Integral, responsable de la iniciativa, invitaron a la comunidad en general —y en particular a estudiantes del último año del nivel secundario— a acercarse y participar de esta propuesta que busca promover celebraciones responsables.

El UPD es una tradición que, desde hace varios años, reúne a quienes comienzan el último año de la escuela secundaria. Con música, cotillón y distintas formas de celebración, los futuros egresados comparten la noche previa o el fin de semana anterior al inicio de clases, marcando simbólicamente el comienzo de su despedida de esta etapa.

Las modalidades de festejo son variadas: algunos optan por reuniones en casas particulares, quintas o boliches, mientras que otros eligen alternativas como colectivos adaptados para celebraciones.

En este contexto, el Municipio reafirma la importancia de acompañar estas instancias con información y herramientas que permitan disfrutar del UPD con alegría, cuidado y responsabilidad, promoviendo hábitos saludables y la prevención de consumos problemáticos.