Solidaridad jujeña. Gran respuesta en Humahuaca: más de 70 donantes voluntarios participaron de la colecta de sangre

La jornada solidaria en Humahuaca fortaleció el acceso a sangre segura en la provincia. En Jujuy se realizan más de 12 mil transfusiones al año, por lo que se necesitan entre 40 y 50 donantes diarios.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, a través del Centro Regional de Hemoterapia, se realizó una colecta en Humahuaca con la participación de más de 70 personas donantes, reafirmando el compromiso de la comunidad y el trabajo territorial del sistema público.

La accesibilidad se sostiene y fortalece con la participación solidaria de la comunidad en localidades de toda la provincia. En esta oportunidad se destaca la reciente colecta en Humahuaca, mientras continúa el trabajo para seguir sumando donantes en cada región.

En Jujuy se realizan más de 12 mil transfusiones al año, por lo que se necesitan entre 40 y 50 donantes diarios para garantizar sangre segura y disponible para hospitales y equipos de emergencia.

Detrás de cada colecta existe un trabajo previo de organización, logística, promoción comunitaria y coordinación con la red de hospitales, servicios transfusionales hospitalarios, SAME, Municipios, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, junto con la preparación técnica del equipo de Hemoterapia, lo que permite que la donación se realice en condiciones seguras y con calidad garantizada.

Las personas interesadas pueden donar en el Centro Regional de Hemoterapia, Av. Snopek esquina Tte. Bolzán, Alto Comedero, de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados de 8 a 13 horas, o consultar próximas colectas externas a través de los canales oficiales.