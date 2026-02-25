Territorio. GIRSU S.E. busca fortalecer la gestión integral y territorial de los residuos en la Puna

GIRSU JUJUY S.E. busca fortalecer la gestión de los residuos sólidos urbanos en la localidad de Jama.

El equipo técnico y la Gerencia de la empresa GIRSU JUJUY S.E. junto a la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales representada por Elina Sola, lvisitaron a localidad de Jama ubicada en la Puna Jujeña a 4200 m s. n. m.

El objetivo de la visita fue conocer de primera fuente las principales problemáticas, necesidades y desafíos que atraviesa la comunidad en cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos al tratarse de una zona fronteriza.

En esta primera etapa del proyecto que busca fortalecer la gestión de los residuos en la zona, se indagaron aspectos claves como el acceso a los servicios públicos, la participación comunitaria, la gestión de RSU y condiciones ambientales, entre otros ejes importantes que permiten identificar necesidades prioritarias de la población.

Reconociendo las particularidades de los pueblos de la Puna Jujeña, sus desafíos estructurales y su enorme potencial para el desarrollo comunitario, ambiental y productivo, en una segunda instancia, la empresa espera contar con la validación de la comunidad para asistir al municipio avanzar en la construcción conjunta de un plan de acción estratégico, adaptado al contexto local.

En el marco de la visita, los técnicos de GIRSU S.E. junto a los técnicos ambientales del Municipio de Jama, recorrieron el sitio de acopio de residuos reciclables local y con el propósito de brindar asistencia lógistica, la empresa se comprometió a trasladar los materiales almacenados mediante sus unidades móviles a sus plantas de clasificación de residuos, acción que permitirá liberar el espacio y evitar la dispersión de los residuos por el terreno.

Con estas iniciativas, GIRSU JUJUY S.E. continúa promoviendo soluciones sostenibles y adaptadas a las realidades locales, reafirmando su compromiso con la gestión responsable de los residuos y la economía circular.