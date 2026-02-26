Ambiente. Ambiciones Climáticas Empresariales: Eco Hotel Posta de Purmamarca, líder ambiental en Jujuy

Fue reconocido como Empresa Líder en el programa provincial Ambiciones Climáticas Empresariales que otorga el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático

El Programa Ambiciones Climáticas Empresariales impulsado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy (MAyCC), promueve que las empresas reduzcan su impacto ambiental y contribuir a cumplir las metas provinciales de adaptación y mitigación, alineadas con la política provincial Jujuy Verde Carbono Neutral.

Se trata de una iniciativa que busca alinear la actividad económica con el Plan provincial de respuesta de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y a los lineamientos “Jujuy Verde Carbono Neutral 2050”, fomentando la participación activa del empresariado como aliado estratégico frente al cambio climático. El objetivo es claro: Que cada empresa, desde su escala y realidad, aporte acciones medibles de mitigación y adaptación.

En ese marco, el Eco Hotel Posta de Purmamarca fue categorizado como Empresa Líder (Nivel 3), el máximo reconocimiento dentro del esquema, convirtiéndose en la segunda empresa en lograrlo. La evaluación contempló cumplimiento normativo, compromiso de reducción de emisiones y acciones concretas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. La certificación fue entregada por el ministro Leandro Álvarez y la directora provincial de Cambio Climático, Rosario Boggione.

El hotel cumple con los requisitos provinciales exigidos, cuenta con domicilio en Jujuy y acredita el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Además, implementa prácticas de gestión responsable de residuos sólidos urbanos, con separación en origen, reciclaje, compostaje y reutilización.

El establecimiento turístico incorporó muros aislantes térmicos para optimizar el control de temperatura y reducir el consumo energético. Además, instaló paneles solares que no solo abastecen parte de su demanda eléctrica, sino que en determinadas horas permiten inyectar energía a la red.

Entre otras medidas, realiza compostaje y clasificación de residuos, reutiliza aguas grises y diseñó su construcción con criterios que disminuyen el uso de combustible. También cuenta con iluminación natural estratégica y aplica el concepto de “compre local” de insumos sustentables, fortaleciendo la economía regional con perspectiva ambiental.

Un punto relevante es su intención de lograr la carbono neutralidad, lo que implica la decisión de medir y reducir progresivamente su huella de carbono. También asumió el compromiso formal de presentar informes periódicos sobre sus avances y fortalecer las acciones de adaptación y mitigación climática dentro de su estructura.

El programa provincial establece tres niveles de adhesión que permiten a las empresas avanzar de manera progresiva, desde la medición de la huella de carbono hasta la implementación de energías renovables y planes de compensación.

En ese sentido, el ministro Leandro Álvarez valoró el programa y destacó el compromiso: “Nos enorgullece ver empresas jujeñas que asumen un rol activo frente al cambio climático. Este plan demuestra que es posible producir, invertir y generar empleo con responsabilidad ambiental”. Además, instó a que más firmas se sumen a la iniciativa: “Cada empresa que se incorpora fortalece la política climática provincial y potencia el cuidado ambiental. Necesitamos un compromiso colectivo para consolidar un Jujuy más sostenible y competitiva”

El caso del Eco Hotel Posta de Purmamarca demuestra que es posible integrar turismo y sostenibilidad, incluso desde estructuras medianas o pequeñas. La clave está en la decisión de comprometerse y avanzar de manera sostenida.

El llamado es claro: Más empresas jujeñas pueden sumarse a las Ambiciones Climáticas Empresariales y aportar su granito de arena. Porque la transición hacia un modelo productivo más sostenible no depende solo del Estado, sino del compromiso colectivo de toda la sociedad.