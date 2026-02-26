Educación. Ofrecimiento de cargos docentes vacantes de Nivel Inicial

Esta medida surge de la necesidad de evitar demoras en la cobertura de cargos docentes, a los fines de garantizar el cuidado y la atención de los niños y niñas, a partir de los 45 días hasta los 5 años, que concurren a las salitas.

EL Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial, comunica a la docencia, que el día viernes 27 de febrero de 2026, se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para JI/JIN- Escuelas con Nivel Inicial Anexo, en las siete regiones educativas de la provincia.

La modalidad se detalla a continuación:

Región I: Sede Regional.

Región II: Sede Regional, sita en calle Buenos Aires y Belgrano.

Región III: Complejo Ministerial- Avda. 2 Abril esquina Avda 10 de Junio.

Región IV: Escuela Nº2.

Región V: Sede Regional, sita en calle Entre Ríos s/n Barrio Centro.

Región VI: Sede Regional, sita en calle Malvinas Argentinas Nº340- Barrio Obrero- Perico.

Región VII: Sede Regional, sita en calle Macedonio Graz esquina Sarmiento.

Horario de inscripción: de 14:00 a 15:00 horas.

– Una vez finalizada la inscripción de docentes aspirantes, se procederá a ordenar según LUOM vigente.

– Seguidamente se procederá al ofrecimiento, según LUOM vigente.

– Presentar sin excepción copia de DNI y Declaración Jurada de cargos debidamente completada.

Para conocer el parte de prensa y los cargos vacantes, acceder al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FeammP__ojwtrV5ZZcxJTx-x-Ollgt5V?usp=drive_link