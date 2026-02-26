Noticias de Jujuy

Educación. Ofrecimiento de cargos docentes vacantes de Nivel Inicial

Jujuy
Ofrecimiento de cargos docentes vacantes de Nivel Inicial

Esta medida surge de la necesidad de evitar demoras en la cobertura de cargos docentes, a los fines de garantizar el cuidado y la atención de los niños y niñas, a partir de los 45 días hasta los 5 años, que concurren a las salitas.

EL Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial, comunica a la docencia, que el día viernes 27 de febrero de 2026, se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para JI/JIN- Escuelas con Nivel Inicial Anexo, en las siete regiones educativas de la provincia.

La modalidad se detalla a continuación:

Región I: Sede Regional.

Región II: Sede Regional, sita en calle Buenos Aires y Belgrano.

Región III: Complejo Ministerial- Avda. 2 Abril esquina Avda 10 de Junio.

Región IV: Escuela Nº2.

Región V: Sede Regional, sita en calle Entre Ríos s/n Barrio Centro.

Región VI: Sede Regional, sita en calle Malvinas Argentinas Nº340- Barrio Obrero- Perico.

Región VII: Sede Regional, sita en calle Macedonio Graz esquina Sarmiento.

Horario de inscripción: de 14:00 a 15:00 horas.

– Una vez finalizada la inscripción de docentes aspirantes, se procederá a ordenar según LUOM vigente.

– Seguidamente se procederá al ofrecimiento, según LUOM vigente.

– Presentar sin excepción copia de DNI y Declaración Jurada de cargos debidamente completada.

Para conocer el parte de prensa y los cargos vacantes, acceder al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FeammP__ojwtrV5ZZcxJTx-x-Ollgt5V?usp=drive_link

