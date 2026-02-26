Trámite. Convocatoria a la declaración voluntaria de mejoras en inmuebles en Jujuy

El trámite puede realizarse de forma presencial o en línea, a través de la página web de la Dirección Provincial de Inmuebles.

La Dirección Provincial de Inmuebles (DPI) lleva adelante un relevamiento en la detección y actualización de mejoras edilicias de domicilios particulares en barrios de distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, recordó a la ciudadanía la importancia de declarar voluntariamente las mejoras realizadas en los inmuebles, a fin de mantener actualizada la información catastral correspondiente.

Se consideran mejoras a todas aquellas reformas y edificaciones construidas en un inmueble que incrementen su valor, tales como ampliaciones en planta baja o en niveles superiores; la incorporación de nuevos ambientes, galerías, cocheras o piletas, entre otras.

Se indicó que la declaración en tiempo y forma permite evitar incorporaciones automáticas determinadas a partir de relevamientos realizados mediante inspecciones y tecnología aérea —incluyendo el uso de drones—, así como la aplicación de multas, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N.° 3623/1979.

La normativa mencionada se encuentra disponible para consulta de toda la ciudadanía en la página web: inmuebles.jujuy.gob.ar, en el apartado Legislación oficial.

La declaración puede realizarse de manera presencial en el Departamento de Ordenamiento Valuatorio de la DPI, mediante un formulario gratuito, en el que se detallan los metros cuadrados construidos, la antigüedad, los materiales utilizados, entre otros datos, pudiendo adjuntarse fotografías.

Asimismo, el trámite puede efectuarse de forma online a través de la página web inmuebles.jujuy.gob.ar, accediendo al ícono D.V.M.

Solo es necesario registrarse y completar el formulario preestablecido.