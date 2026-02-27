Acto de apertura. Carlos Sadir inauguró el 165° periodo de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy

El gobernador de la provincia brindó el mensaje de apertura del ciclo legislativo realizando un balance del último año de gestión y la proyección para este 2026.

El gobernador Carlos Sadir inauguró el 165° periodo de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy. En su mensaje, el mandatario realizó un balance del último año de gestión y reafirmó el rumbo basado en el orden fiscal, la reducción de la presión tributaria, la inversión sostenida y la defensa de la autonomía provincial.

Además, Sadir proyectó el 2026 como un año de consolidación del crecimiento productivo, la infraestructura estratégica y la ampliación de oportunidades para todos los jujeños.

ESCENARIO MARCOECONÓMICO

El contexto macroeconómico nacional sigue impactando de manera directa en las finanzas provinciales. Durante 2025 la coparticipación federal evidenció una caída real, reduciendo los recursos disponibles para las provincias.

En el caso de Jujuy, gran parte del presupuesto provincial (alrededor del 70% depende de la coparticipación federal) se designa a pagar los sueldos de la Administración Pública.

Aunque en términos nominales los recursos nacionales parecen crecer, la realidad es que en términos reales caen con fuerza y eso impacta directamente en Jujuy. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la recaudación nacional aumentó 22,25%, pero frente a una inflación acumulada del 32,4%, lo que implica una caída real del 10,15%.

TRES PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Se solicitó ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, autorización para obtener financiamiento externo del Banco Mundial y la CAF, a fin de avanzar en tres proyectos prioritarios que impulsarán el desarrollo económico y social de nuestra provincia.

El monto total de inversión será USD 230M para 4 años de trabajo y progreso para Jujuy.

POLÍTICA SALARIAL

Se mantuvo el diálogo abierto con los gremios en un contexto de paritarias, otorgando aumentos con recursos propios y sin despedir trabajadores de la administración pública.

Se sostuvo el pago de los salarios en tiempo y forma del 1 al 5 de cada mes. Se ejecuta el pase a planta permanente, respetando condiciones actuales de los trabajadores.

Con mucho esfuerzo se alcanzó una recomposición salarial del 35,76% entre enero de 2025 y enero de 2026.

CUENTAS CLARAS Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA

Se presentó en tiempo y forma la rendición de Cuenta de Inversión del año 2024 ante la Legislatura. En los próximos meses se presentará la rendición de lo invertido en 2025.

En cuanto a la deuda pública total, al 31 de diciembre de 2025, alcanzó los 766.980 millones de pesos. Si se contempla los préstamos en moneda extranjera, la deuda pública en dólares, se logró disminuirla un 9,1% respecto a diciembre de 2024 y un 17,9% en relación a diciembre de 2023.

Respecto de la deuda en moneda nacional, asciende a 8.870,17 millones de pesos al 31 de diciembre del año pasado, con una baja del 9,4% en relación a 2024 y del 43,6% comparado con 2023.

Esto implica que Jujuy se está desendeudando.

BAJA DE IMPUESTOS

Se implementaron medidas que combinaron reducción de alícuotas, exenciones, bonificaciones y facilidades de pago para aliviar la carga fiscal. Se premia al contribuyente cumplidor y estimula la producción, el empleo y la formalización económica.

Durante 2025, la Administración Tributaria Provincial registró una variación positiva del 56% en términos nominales respecto al período anterior, y del 10% en valores constantes.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos fue el gran motor, aportando el 73% de la recaudación total, con un crecimiento nominal del 54%.

El Impuesto de Sellos creció un 96% nominal y representó el 14% del total.

Es oportuno destacar que los Derechos de Explotación de Minerales o Regalías Mineras subieron un 80% nominal. Las regalías por plata y zinc aportaron el 60% del total de regalías, mientras que las empresas productoras de litio representaron un 39% en este ejercicio.

En números concretos: la recaudación acumulada alcanzó los 315.725 millones de pesos.

Este año, se tomó la decisión firme de continuar con medidas que alivien la carga impositiva y acompañar a quienes producen, trabajan y cumplen en Jujuy. Así se hizo a través del Decreto Acuerdo 2980-HF-2025, que ya benefició a 9.840 contribuyentes en Ingresos Brutos y a 593 operaciones en el Impuesto de Sellos. Asimismo, se redujo alícuotas para sectores estratégicos.

FOMENTO DE INVERSIONES

El gobernador Sadir presentó un proyecto de ley para crear el Régimen para el Fomento de Inversiones e Incentivar el Desarrollo Productivo de Jujuy, con miras a atraer inversiones productivas, brindando reglas claras y beneficios fiscales a cambio de más empleo jujeño, más proveedores locales y desarrollo sostenible.

Destinado a inversiones desde 5 millones de dólares en adelante. La idea es que los proyectos, según los tramos de inversión, tengan distintos beneficios y que llegue a la mayoría de los sectores productivos de la provincia.

CONSEJO PRODUCTIVO

En otro tramo de su mensaje, el primer mandatario anunció la creación del Consejo Productivo de Jujuy (COPROJ), un espacio de consulta entre Gobierno y el sector privado (cámaras empresarias, mineras y turísticas) donde se podrá trabajar juntos, proponiendo ideas y soluciones para generar empleo, atraer inversiones y facilitar los trámites para las empresas locales (ad honorem). Por lo cual, invitó a los representantes de las distintas cámaras e instituciones intermedias ligadas a la producción a sumarse.

INVERSIÓN EN OBRAS VIALES

Cuando Nación no financió, se recurrió a fondos propios para afrontar la ejecución de obras, tales como la Ruta 34, que hoy está en marcha nuevamente gracias a la decisión provincial de reactivarla, en atención a su importancia para Jujuy y para todo el norte del país.

Esta obra vial es una de las más importantes en la historia reciente nuestra provincia. Son 25 kilómetros de duplicación de calzada, incluyendo pavimento, iluminación y la construcción de puentes necesarios para la unión de los tramos.

Por otra parte, al ser rutas nacionales, no se puede intervenir en la 9 y la 52. Se necesita que la Nación autorice legalmente a hacerlo. Es por ello que siempre se propone a Vialidad Nacional trabajar en conjunto para arreglar y mantener esas rutas y darles respuestas a los jujeños.

Debido a la necesidad de mejorar nuestra red vial, se avanzó en la mejora de las rutas provinciales.

MUNICIPIOS Y COPARTICIPACIÓN

En lo que refiere a los municipios y comunas, se envió a la Legislatura el proyecto de ley de coparticipación que se espera concretar este año.

POLÍTICAS SOCIALES Y CONTENCIÓN

Se garantizó el derecho a la alimentación de más de 200.000 personas en todo el territorio provincial.

Se sostiene el Boleto Estudiantil Gratuito. Hoy, 26.146 estudiantes tienen el beneficio del BEGUP.

En materia de provisión de medicamentos, ante la falta de recursos por parte de programas nacionales, se asumió un gasto total de $1.475.444.630 para garantizar la continuidad de estrategias sanitarias vinculadas a Tuberculosis, VIH, Remediar, Maternidad, Infancia y Adolescencia y CUCAI.

También se hizo frente a los costos del Programa Federal Incluir Salud que, desde diciembre de 2023, sufre la reducción del financiamiento nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que generó un fuerte impacto operativo y financiero negativo en la provincia.

Se mantiene la tarifa social de energía a 68.140 usuarios, lo que significa una inversión anual aproximada de 4.680.000.000 de pesos.

Se aseguró el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante programas de revinculación y acompañamiento escolar como el DAIE y el Programa CREER

Promoción de la terminalidad educativa y el acceso al nivel superior con becas.

Implementación del Programa Primer Empleo y el Proyecto Talento para generar experiencias laborales.

JUJUY SIN GROOMING

Junto a la Fundación Grooming Argentina se previene el acoso sexual infantil en línea, además se creó la primera sede de la ONG en el norte del país, dedicada exclusivamente a esta problemática y con el Ministerio de Educación se marca presencia del Estado en todas las escuelas.

Se desarrolló un software propio para el seguimiento de los casos de bullying y grooming, permitiendo una comunicación fluida entre ministerios.

Entre septiembre y diciembre de 2025 se reportaron 48 casos, todos resueltos satisfactoriamente y con seguimiento permanente: 42 fueron de bullying y 6 de grooming.

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se fortaleció el Sistema de Protección Integral de Derechos.

La Línea 102 registró 3.578 llamadas, de las cuales 1.716 fueron pertinentes. Las 30 Oficinas de Protección de Derechos en toda la provincia realizaron alrededor de 18.000 intervenciones y 9.000 actuaciones judiciales.

Se consolidó la red territorial, la articulación interinstitucional y los dispositivos de cuidado, contención y autonomía para nuestras infancias y adolescencias.

COBERTURA ISJ

A través del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) se asistió a 191 mil afiliados, asumiendo una carga financiera enorme para garantizar el acceso a la salud.

Fueron 889 mil consultas médicas con una cobertura del instituto de entre el 80% y el 100%. Más de 10 mil prácticas quirúrgicas de alta complejidad -neurológicas, cardiológicas y oncológicas- financiadas al 100% por la obra social.

Se facilitó el acceso a centros de alta tecnología en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán para 824 afiliados, permitiendo trasplantes renales, hepáticos, de médula, pulmón y córnea.

Se adquirió y entregó más de 60 mil drogas para 4.269 afiliados con patologías crónicas o raras -HIV, oncología, artritis- asumiendo el 100% del costo.

Se entregó prótesis y órtesis a 2.746 afiliados, cubriendo el 95% de su valor.

Además, se implementó un nuevo procedimiento normado para investigar y sancionar incumplimientos denunciados por los propios afiliados.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Se inauguraron 10 nuevas escuelas y refaccionaron a estrenar 9 en 2025. Este año ya están en refacción 27 establecimientos y están previstas obras de ampliación y refacción en 15 escuelas más.

También se avanzará en la refacción y construcción de 11 nuevos edificios para sustituir viejas instalaciones. Además, se realizó mantenimiento preventivo en 500 escuelas.

En conectividad, se instaló red de internet en 189 instituciones. Hoy el 85% de las escuelas rurales ya posee conexión de alta velocidad. Además, se procedió a la entrega de computadoras e impresoras a docentes de distintas áreas de educación.

Ya están en proceso de adjudicación escuelas para Monterrico, Perico, San Juan de Dios, Palpalá, Maimará, Libertador General San Martín y San Pedro.

En otro orden, la Ciudad de las Artes ya es una realidad. Un nuevo espacio con más de 1.244 estudiantes de diferentes carreras. Hoy, la Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”, la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”, la Escuela de Teatro “Tito Guerra”, el Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4 y la Escuela de Cine ENERC tienen su edificio propio, moderno y adecuado a sus orientaciones.

Buscando hacer más eficaz el sistema, se logró por primera vez empezar el año lectivo con el Listado Único de Orden de Mérito publicado antes de la vuelta a clases, permitiendo iniciar los ofrecimientos de cargos antes del inicio de clases.

Mediante el Dispositivo de Acompañamiento Integral Escolar (DAIE), se realizaron 12.820 intervenciones, de las cuales el 45% fueron para estudiantes y el 26% para docentes.

El Programa CREER logró la revinculación de 1.875 estudiantes -duplicando la cifra de 2024- y acompañó a 4.400 alumnos en situación de vulnerabilidad. En terminalidad educativa, 2.140 jóvenes y adultos finalizaron sus estudios obligatorios.

Se capacitó en educación financiera a 4.500 jóvenes de secundaria, junto a la UNJu y la Bolsa de Comercio. Y en titulación superior, se emitió 2.449 títulos digitales, lo que representa un incremento del 765% respecto a 2024, además de regularizar 117 tecnicaturas y 41 profesorados.

En el nivel superior, se avanzará en la regularización de títulos y en la generación de títulos provinciales para que los egresados puedan trabajar mientras llegan los nacionales.

Del 19 al 23 de octubre, Jujuy será sede de la Feria Nacional de Ciencias Etapa 2, donde se abordará la temática de Arte.

SALUD PÚBLICA DE CALIDAD

Se hizo una inversión de 8.831 millones de pesos en obras de infraestructura y 1.374 millones en bienes de capital para equipamiento y activos fijos.

En el hospital Oscar Orías, se equipó el servicio de Angiografía para su Unidad Coronaria.

Se creó el Centro de Rehabilitación en Tilcara.

En el hospital Materno Infantil, se adquirió un ecógrafo pediátrico de última generación destinado a los servicios de terapia intensiva e intermedia. Además, se avanza en la construcción de la sala de Oncohematología, única en toda la provincia, para brindar condiciones y tratamientos seguros a pacientes con trastornos en la sangre.

En el hospital San Roque, se refuncionalizó la guardia y se sumó un tomógrafo odontológico en el Centro Provincial de Odontología, que permite estudios de alta precisión.

En cuanto a las obras en ejecución, se inició en el hospital Pablo Soria la construcción de cuatro quirófanos que implican una inversión de más de 7.500 millones de pesos.

En el hospital Snopek de Alto Comedero, finalizó la ampliación de la guardia que se suma a las obras de Maternidad, el Centro de Rehabilitación “Dr. Carlos Jure” y el Centro Regional de Hemoterapia que ya funcionan en la zona.

Otra de las guardias remodeladas es la del hospital Pablo Soria. Allí, también se habilitaron servicios de un mamógrafo y un seriógrafo de primer nivel. También se refuncionalizaron los servicios de Infectología y Clínica Médica.

Refacción y mantenimiento del Nodo El Chingo, 90%.

Refacción del CAPS Florida de Palpalá, 85%.

Obras para habilitación del mamógrafo en el Gallardo de Palpalá, 80%.

Refacción del CAPS El Bananal, 20%.

Además, se incorporaron 6 nuevos vehículos para médicos itinerantes, APS y hospitales, para que el sistema de salud llegue a cada rincón de la provincia.

Implementación de turnos online a través del sistema Chatbot por WhatsApp en los hospitales Gallardo (Palpalá), Zabala (Perico), Oscar Orías (Ledesma), Paterson (San Pedro), Zegada (Fraile Pintado), Nuestra Señora del Carmen, San Isidro Labrador (Monterrico), San Miguel de Yuto y Calilegua y el 0800-777-7711 que es otra alternativa para garantizar mayor accesibilidad al sistema.

Para 2026, se implementará la gestión de turnos por WhatsApp en Quebrada y Puna.

El presupuesto para este año prioriza centros logísticos y expansión de servicios. En el Polo Sanitario de Alto Comedero, se ejecutará la Central de Esterilización por 1.625 millones de pesos y el Depósito Provincial de Farmacia más Laboratorio de control de calidad por 2.275 millones de pesos.

En el hospital Pablo Soria, se trasladará el servicio de Hemodiálisis y mejorará lavadero y salas.

En el hospital Gallardo, se construirán nuevas guardias médicas.

En el hospital Snopek, se ampliará el servicio de imágenes e instalará un tomógrafo.

Se avanzará en la transformación del hospital Sequeiros, que será un nosocomio polivalente y se creará un hospital de día.

Residencias para personal sanitario en Susques.

En el hospital Zabala de Perico, se hará una nueva sala de internación para adultos mayores y una farmacia central.

Ampliación de los CAPS Victoria Cruz y René Favaloro, y construcción de un nuevo Nodo en 14 Hectáreas.

Se fortalecerán los servicios de diagnóstico por imágenes en los hospitales Pablo Soria, Orías y Paterson con nuevos tomógrafos, resonador, equipos de rayos, mamógrafos y ecógrafos.

En 2025, a través del programa de profesionales itinerantes, se brindó 43.931 prestaciones médicas en toda la provincia.

A través del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), se realizaron 94.899 asistencias, incluyendo asistencias de salud mental presenciales y telefónicas.

Se abrimos una Base Operativa en El Carmen y tres Unidades de Soporte en Emergencias (USE) en Palma Sola, Monterrico y Ciudad Cultural.

Se procedió a la incorporación de 22 ambulancias nuevas, móviles de logística y un minibús.

Se sumaron herramientas tecnológicas como Starlink, antenas VHF, dispositivos GPS y una Estación Móvil de Comunicaciones.

Se afianzará el modelo de telemedicina, con la que ya se realizaron 7.442 atenciones remotas solo en TeleAPS en toda la provincia, avanzando ahora hacia la creación de un hospital virtual que integrará todas las líneas de salud digital desarrolladas en estos años: Tele Atención Primaria, Teleodontología, Telesalud Mental, teleconsultas médicas, la Red Interhospitalaria de Videoatención de Urgencias (RED CUDE) y el programa TeleDiabetes con uso de inteligencia artificial.

Un hito histórico para la provincia fue la concreción exitosa de cuatro trasplantes renales en el hospital Pablo Soria, que reflejan el crecimiento en capacidad, complejidad y calidad de nuestra salud pública.

Para destacar, el abordaje de la salud de los animales de compañía que forman parte de nuestras familias, con el proyecto Conciencia Animal, entre abril y diciembre del año pasado, realizamos 10.351 castraciones y aplicamos 4.452 vacunas antirrábicas en 91 jornadas.

Se compró un quirófano móvil para reforzar este trabajo en toda la provincia.

Se avanza con la estrategia LACTA Jujuy como política provincial transversal, formando a profesionales de la salud en lactancia para que brinden acompañamiento respetuoso a las embarazadas y sus familias tanto en hospitales, CAPS como en territorio. Además, con el Rotary Club, se avanzará en la creación de un Banco Provincial de Leche Humana para ayudar a las mamás de recién nacidos prematuros o de alto riesgo mediante la recolección, pasteurización y distribución de leche materna donada.

ESTUDIAR MEDICINA EN JUJUY

En cuanto a la Carrera de Medicina, en días iniciará el dictado de clases. En agosto de 2025 se obtuvo la aprobación de la carrera de Medicina en la UNJu ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la CONEAU.

Las clases comenzarán este 16 de marzo, con modalidad presencial y sede en Libertador General San Martín. Se preinscribieron 4.576 personas, no solo jujeños, sino también de Salta, Buenos Aires, CABA, Tucumán, Córdoba y Tierra del Fuego.

Con esta carrera, Jujuy se posiciona como un nuevo polo regional de formación en salud.

SEGURIDAD

Se incorporó tecnología: la Policía de Jujuy recibió drones de última generación, se entregaron 419 equipos de radiocomunicación con tecnología GPS en las distintas regiones y fueron instaladas 40 antenas Starlink para dotar de internet satelital a móviles y dependencias de zonas remotas.

Se incorporaron vehículos para la fuerza de seguridad, se remodelaron seccionales y se invertirán 2 mil millones para fortalecer a Bomberos.

Se lanzará el “Plan Estratégico para la Seguridad Ciudadana 2035”, para integrar todo el sistema de seguridad en una red provincial única. Se modernizará el monitoreo con tecnología avanzada, se fortalecerá la lucha contra el narcotráfico y el ciberdelito, y se consolidará la coordinación con fuerzas federales e internacionales.

Por primera vez, los ascensos se hicieron efectivos en enero, cobrando con los sueldos de ese mes los aumentos correspondientes.

MODERNIZACIÓN

6 municipios se sumaron a la política pública de Modernización de la Administración Pública. Fueron firmados los primeros decretos digitales, que permitieron el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo a través del nuevo Sistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública Provincial.

Las oficinas centrales del Registro Civil y 16 delegaciones del interior emiten actas 100% digitales.

VIVIENDA

En 2025 se reactivaron obras nacionales paralizadas, avanzaron proyectos con fondos provinciales a través del Programa Provincial de Vivienda en mecanismos de participación público-privada.

Este año, a través del IVUJ se proyecta la construcción de más de 1.200 viviendas con financiamiento y administración estatal provincial. En el marco de la Ley Provincial 6.426 del Plan Provincial Público Privado de Desarrollo Urbano, están proyectadas más de 2.100 unidades habitacionales.

Ambas operatorias permitirán dar soluciones a más 3.300 familias jujeñas en los próximos años.

Por otra parte, continúan en plena vigencia los Microcréditos del IVUJ y la modernización de los canales de pago incrementó el recupero de cuotas y bajó la morosidad. En 2025 hubo un incremento del 101% en la recaudación respecto a 2024.

Quienes acceden a su casa, la pagan, y con esos aportes se financian nuevos hogares.

JUJUY CONSTRUYE

Se trabajó en la renovación histórica de rutas provinciales: suman 115 kilómetros pavimentados con recursos provinciales.

Se ejecutaron obras de infraestructura, iluminación y eficiencia energética en más de 100 espacios deportivos y recreativos. Encauzamientos, defensas e intervenciones en cuencas, ríos, arroyos, diques y canales.

Fueron reactivadas obras en rutas nacionales y se avanza en la transformación en autopista de la RN 34 con mantenimiento y la limpieza de cunetas, luego de haber realizado intensas gestiones ante el Gobierno nacional.

Se proyecta integrar al sistema vial cinco puentes estratégicos, para mejorar la circulación y descomprimir ejes saturados.

Se culminará la Ciudad de las Artes y la gran obra del Centro Cultural Lola Mora que tiene un avance del 95%. Este año está previsto realizar 50 obras por 13 mil millones de pesos en espacios para el deporte y la recreación.

Se avanzará con 35 obras por 59 mil millones de pesos en edificios públicos, edificios patrimoniales, ligas deportivas y espacios turísticos.

En 2025 se invirtieron $935.850.351 en maquinarias nuevas, dado que la flota existentes no era suficiente para dar las respuestas que debíamos dar.

Se registran avances históricos en la reparación y ampliación de la red de recursos hídricos de la provincia con fondos propios.

Jujuy cuenta con una cobertura de agua por red del 97% y se ejecutaron obras públicas por un total de $3.844.414.878, consolidando infraestructura estratégica en toda la provincia.

FUERTE APUESTA AL DEPORTE

2025 se caracterizó por una fuerte consolidación territorial y la recuperación de espacios deportivos, con articulación público y comunitaria.

Se asistió a más de 3.500 personas en programas de verano.

Se consolidó la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, con 500 atletas con discapacidad y el programa “Deportes Sin Límites”.

Se realizó la Copa de Campeones y los Juegos Forja para fortalecer el fútbol formativo y el Trail Jujuy fue un éxito con más de mil corredores por fecha.

Jujuy fue sede de eventos nacionales, como el Nacional de Taekwondo, la competencia de Gimnasia de Trampolín, Handball y el Sudamericano de Tenis M15.

En los Juegos Nacionales Evita, la provincia alcanzó el 6° puesto a nivel nacional.

En los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario, Jujuy obtuvo 12 medallas y el 100% de nuestros deportistas se ubicaron en el Top 10 nacional.

Se disputó el Nacional de Powerlifting con más de 500 deportistas; el Nacional de Veteranas de Hockey en Suri Rugby Club; el Torneo Nacional de Fútbol Infantil Femenino; el Nacional de Hockey sub 14 de la Confederación Argentina; el 58° Nacional de Hockey de Veteranas; el Nacional de Hockey sub 16; el 5° Internacional de Maxibásquet Femenino; el Campeonato Nacional FAAT; la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos y el Nacional de Taekwondo ITF con 1.200 competidores.

Se inauguró la Pista de Skate y el Parque de Calistenia en Ciudad Cultural.

En 2026, se profundizará el programa de normalización de clubes y organizaciones deportivas.

Se seguirá apostando al deporte adaptado y al relevamiento territorial, con la Liga Provincial de Inclusión Deportiva a desplegar por toda la provincia.

GENERACIÓN DE EMPLEO

La Academia de Oficios se consolidó como eje estratégico para la formación laboral, unificando criterios pedagógicos para responder a la demanda productiva.

Lanzaremos el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y se enviará un proyecto de ley para fomentar la innovación, la diversificación productiva y la generación de empleo mediante actividades que utilicen el conocimiento y la digitalización.

Para potenciar a los emprendedores, se brindaron herramientas de acompañamiento.A través de Ley de Inversiones y Empleo, 16 empresas jujeñas realizaron inversiones por aproximadamente 11.000 millones de pesos y generaron 400 puestos de trabajo. Se otorgaron beneficios por 1.345.523.000 pesos a través de certificados de crédito fiscal.

MINERÍA, MOTOR DE CRECIMIENTO

Se creó el Ministerio de Minería porque era una necesidad, medida que no demandó más gasto público y se concretó a través de la reorganización de los recursos existentes.

Es una respuesta a la jerarquización económica que tuvo la actividad en la última década.

Hoy la minería representa el 10% del Producto Bruto Geográfico, es el principal motor de exportaciones y empleo en la Puna. Por eso, hoy Jujuy tiene una estructura con rango ministerial, autonomía y capacidad de decisión directa para gestionar inversiones nacionales e internacionales.

Actualmente, son 29 los proyectos en producción, 16 en exploración o factibilidad y 250 en evaluación.

A través del sistema SiLAMi, se digitalizó 3.200 expedientes y se liberaron 51.930 hectáreas, generando 47 nuevas solicitudes que suman 101.048 hectáreas.

Crecieron de forma exponencial en exportaciones. Jujuy se posicionó como la tercera jurisdicción exportadora de productos mineros del país, con un volumen operado de 953 millones de dólares. Compartimos el podio con Santa Cruz (2.383 millones) y San Juan (1.757 millones).

Las ventas al exterior de la Mesa del Litio, sumaron 1.803 millones de dólares: 50,2% litio, 22,3% plata, 20,7% oro y 6,8% otros minerales.

Este año, se consolidó la aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para la ampliación del proyecto EXAR, con una inversión en el orden de los 600 millones de dólares, con el objetivo de incrementar su producción de carbonato de litio a 85 mil toneladas anuales, lo que permitirá generar más empleo local y exportaciones jujeñas.

Las regalías totales crecieron un 67%. El sector metalífero aportó un porcentaje considerable.

La producción de litio subió de 44,25 a 67,75 mil toneladas en 2025.

Las exportaciones de litio representan casi el 50% del valor minero exportado. Y la minería representa el 80% de las exportaciones provinciales.

El impacto social de este crecimiento que se ve reflejado en obras de agua y cloacas en Lipán, Olaroz, Huáncar, Catua y Pastos Chicos y otras tantas que están llegando a cada una de las comunidades.

ZONA FRANCA

2025 fue el primer año de operación estable de la Zona Franca Perico. 7 empresas operan actualmente y dos usuarios directos iniciaron la construcción de galpones industriales.

En el 2026, se ampliará el predio en 20 hectáreas para nuevos lotes y captar usuarios estratégicos con formación en comercio exterior.

En el Parque Industrial Perico actualmente hay 64 pymes, con aproximadamente 550 empleados directos. Finalizamos un plan de obras de 750 millones de pesos para mejorar transitabilidad, luz, gas y agua al 100% de las empresas. Ampliaremos el Parque Industrial de Perico con 80 hectáreas para nuevas empresas.

Se lanzó la licitación internacional para la construcción de la Zona Franca La Quiaca. Que va impulsar el desarrollo regional al atraer inversiones, reducir costos mediante exenciones fiscales y aduaneras y generará empleo en nuestra zona fronteriza.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

El plan estratégico «Jujuy Agrodiversa» se afianza con horizonte 2035, priorizando infraestructura hídrica y fortalecimiento de cadenas de valor regionales.

Fueron imperarmeabilizados más de 13 kilómetros de canales en el sistema del Arroyo Santa Rita (Palma Sola), beneficiando a 300 productores. Se realizaron trabajos en aguadas, tanques y recuperación de pozos, alcanzando 1.073 beneficiarios.

Para el desarrollo ganadero y cárnico, se construyó un predio ganadero en Palma Sola con pista de exposición y capacidad para 300 animales.

La provincia decidió finalizar con recursos propios el Matadero de Palma Sola y el Centro de Mejora Genética Bovina, proyectando su inauguración para septiembre de este año.

Apoyamos al mayor empleador privado de la provincia, el sector tabacalero, con 6.000 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco, beneficiando a más de 800 productores.

Fueron destinados 150 millones de pesos en 18 proyectos diversos; 120 millones para 120 productores rurales; y 108 millones distribuidos en 90 emprendedores a través de 4 convocatorias anuales.

A través del Consejo de la Microempresa se financiaron emprendedores con diversas líneas de crédito.

TURISMO SIN TECHO

Jujuy recibió más de 1.400.000 turistas en 2025, fortaleciendo 28.000 puestos de trabajo y con un 80% de conectividad aérea sostenida durante todo el año.

En abril se sumarán más vuelos a Córdoba, 3 veces por semana con servicios prestados por Flybondi.

Se creará el Museo Provincial de Arte, algo histórico para Jujuy, porque nunca contó con un espacio adecuado y específico para albergar la colección de nuestro patrimonio pictórico-histórico.

En 2025, el Cabildo de Jujuy se consolidó como espacio cultural, institucional y comunitario de referencia. Más de 150.000 visitantes recorrieron el museo: 41,8% residentes jujeños; 40,2% de Buenos Aires; 9,8% de Canadá, EE.UU., Uruguay, Bolivia, Perú, Chile); y 8,2% de Europa y Asia (España, Francia, Suecia, Suiza, Rusia).

Durante 2025, el Tren Solar de la Quebrada transportó a más de 56.000 pasajeros.

El Centro Cultural Lola Mora, tiene más del 95% de avance y un 65% en el proyecto exterior: accesos, adoquinado e iluminación.

Maimará se consolidó como uno de los pueblos más lindos del mundo en el Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Jujuy cuenta con dos nuevos centros de observación en Susques y Olaroz

Chico.

En cuanto al turismo gastronómico y enoturismo, se instaló señalética de la Ruta del Vino y se desarrolló el Registro Único Provincial de Enoturismo.

Se digitalizó el proceso de solicitud de prefactibilidad turística para acceso a créditos a través de la web y app Tu Jujuy.

GIRSU

A través del modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), se brindó servicios al 97% de la población de la Zona 1 (Valles, Quebrada y Puna).

Se inauguraron dos nuevas instalaciones con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones: la Mini Estación de Transferencia de El Carmen, que presta servicio a Monterrico, El Carmen y San Antonio; y el Punto de Acopio de Palma Sola que cubre a Palma Sola y El Fuerte.

Se cerraron 26 basurales a cielo abierto.

Se valorizaron 1.891 toneladas de material recuperado en 2025, un incremento del 25% respecto a 2024. Se alcanzó un 84% de eficiencia operativa.

Se incorporaron 5 unidades móviles, totalizando 78 equipos operativos.

Actualmente, 44 ex recuperadores se organizan en 3 cooperativas de trabajo, más 6 personas con contratos individuales: GIRSU contiene a 50 personas del proyecto BEI.

En 2025 se creó por ley el Parque Provincial La Reina, incorporando entre 15.000 hectáreas de Yungas al Sistema Provincial de Áreas Protegidas, bajo máxima categoría de conservación, fortaleciendo corredores biológicos regionales con el Parque Nacional El Rey.

En el marco del Plan Provincial de Manejo de la Vicuña, se realizaron 30 chaccus comunitarios, se esquilaron 2.712 animales y se obtuvo 574 kilos de fibra que beneficiaron directamente a más de 12 comunidades andinas.

El Centro de Atención de Fauna Autóctona (CAFAJu) recibió 146 ejemplares de fauna silvestre, logrando la liberación del 39% de los animales ingresados.

Recibió 2.453 visitantes de 64 instituciones educativas.

En cuanto a la Gestión integral del fuego, se registraron 405 incendios forestales que afectaron 9.636 hectáreas, atendiendo 226 avisos de incendio y 69 intervenciones por emergencias ambientales no asociadas al fuego.

Jujuy aportó 34 brigadistas al combate de incendios en la Patagonia.

Jujuy rindió más de 196 millones de pesos en el marco de la Ley de Bosques Nativos.

Se aprobaron y evaluaron más de 140 planes de manejo y conservación.

Se avanzó en esquemas de Pagos por Servicios Ecosistémicos y REDD+ con procesos de validación en curso.

Se realizaron más de 1.400 inspecciones ambientales en toda la provincia, fiscalizando actividades mineras, industrias, emprendimientos productivos y obras de infraestructura.

JUJUY EN EL MUNDO

Jujuy se posiciona como nodo de convergencia de rutas comerciales y logísticas estratégicas.

Se consolidó como motor regional al ser sede y presidir el VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, con presencia de gobernantes, empresarios y expertos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, que tienen el objetivo de concretar la ruta que unirá los océanos Pacífico y Atlántico. F

Por otro lado, se sostiene el trabajo con el Departamento de La Vienne (Francia), consolidando un sistema integral de respuesta ante emergencias y desastres mediante la renovación del Convenio de Cooperación (septiembre 2025 – agosto 2028).

PROYECCIÓN

Con equilibrio fiscal, reducción de impuestos, inversión estratégica y financiamiento internacional ya gestionado, Jujuy proyecta 2026 como un año de consolidación del crecimiento, generación de empleo y ampliación de oportunidades.

El rumbo es claro: menos presión tributaria, más producción; más infraestructura, más desarrollo; más Estado eficiente, más futuro para los jujeños.