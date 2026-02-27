Compromiso para fortalecer las condiciones de empleo en Jujuy

El Gobierno de Jujuy y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo rubricaron un convenio para mejorar la calidad del empleo y fortalecer la prevención en materia de salud y seguridad laboral.

El Gobierno de Jujuy y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) renovaron y profundizaron su compromiso para mejorar la calidad del empleo y fortalecer la prevención en materia de salud y seguridad laboral en todo el territorio provincial.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de Jujuy, Normando Miguel Álvarez García, y por el gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez, quienes asumieron el compromiso de trabajar de manera conjunta y coordinada para consolidar una verdadera cultura de la prevención en los ámbitos de trabajo.

En el marco del convenio, las partes acordaron intensificar las acciones de fiscalización de las condiciones de salud y seguridad en los establecimientos productivos de la provincia, reforzando la presencia territorial de los equipos técnicos y mejorando las herramientas de control.

Jujuy se constituyó, además, en la primera jurisdicción del país en adquirir el equipamiento necesario para la utilización del software ADU Offline / Mobile, que permite a los agentes realizar inspecciones sin necesidad de contar con conexión a internet. Este sistema se ejecuta a través de un aplicativo móvil que posibilita labrar actas in situ con geolocalización y realizar cargas de datos de forma intuitiva y sistemática, dinamizando el flujo de información de las inspecciones realizadas por los inspectores de la SRT y los agentes de las Agencias Territoriales Locales (ATL).

Paralelamente, el acuerdo habilita la realización de capacitaciones permanentes, de las cuales ya se beneficiaron más de 600 participantes a nivel nacional. Como resultado de esta política sostenida, el 94% de los agentes son hoy profesionales especializados en la materia, lo que redunda en inspecciones de mayor calidad y en mejores herramientas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

La agenda de trabajo también incluyó el interés de las partes por continuar impulsando la aplicación de la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo 27.348, destacando la eficacia de la normativa y las ventajas que representa para trabajadores, empleadores y el sistema en su conjunto. Su implementación consolida a las Comisiones Médicas como instancia administrativa previa y obligatoria para resolver contingencias derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, generando respuestas más rápidas y eficientes en la valoración del daño y en el otorgamiento de las indemnizaciones correspondientes.

Los funcionarios resaltaron la voluntad conjunta del Estado nacional y del Gobierno de Jujuy de generar y sostener una “cultura preventiva” como mecanismo central para reducir la accidentabilidad laboral, tal como lo establece la Ley 24.557 y sus normas complementarias, incorporando activa y responsablemente a las y los trabajadores y a las empresas en este proceso.

Con esta firma, Jujuy reafirma su compromiso con el trabajo, el empleo de calidad y la protección integral de los derechos laborales, profundizando la articulación con la SRT para cuidar la vida y la salud de quienes producen y trabajan en la provincia.