Desde el lunes inscriben para nuevos cursos de capacitación digital e innovación

A partir del lunes 2 y hasta el viernes 20 de marzo, la Dirección de Gobernanza Digital y la Dirección de Innovación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy abrirán las inscripciones para participar de nuevos cursos de capacitación, destinados a personas de todas las edades y niveles de conocimiento.

Desde ambos organismos, dependientes de la Secretaría de Planificación y Ambiente, informaron que las inscripciones podrán realizarse de manera online o en forma presencial en la sede del Faro del Saber (calle Jade Sur s/n, acceso barrio Punta Diamante), de lunes a viernes en los horarios de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:00. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388-4438007.

La propuesta formativa incluye los siguientes cursos: Club XXII (Robótica e Impresión 3D), Marketing y Redes Sociales, Diseño Gráfico, Manejo Básico de Celulares (destinado a adultos mayores), Inteligencia Artificial para Principiantes, Alfabetización Digital, Reparación de Celulares, Seguridad Informática, Impresión 3D y Seguridad en Redes Sociales.

Las clases comenzarán el lunes 6 de abril. Asimismo, adelantaron que del 20 al 24 de abril se llevará a cabo la Semana de la Innovación, con diversas actividades vinculadas al desarrollo tecnológico y la transformación digital.

Desde la Dirección de Gobernanza Digital y la Dirección de Innovación invitaron a la comunidad a sumarse a estas propuestas de formación, pensadas para fortalecer habilidades digitales y promover la inclusión tecnológica en la ciudad.

