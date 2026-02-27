Firma. Convenio entre el Gobierno de Jujuy, la Suprema Corte y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

El objetivo del acuerdo rubricado es fortalecer la prevención y la protección de los derechos de las y los trabajadores.

El Gobierno de Jujuy junto a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) suscribieron un Convenio Marco de cooperación institucional destinado a fortalecer las políticas de prevención de riesgos laborales, mejorar la gestión de los conflictos derivados de accidentes y enfermedades del trabajo y consolidar la protección integral de las y los trabajadores jujeños.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Miguel Álvarez García, en representación de la Provincia; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Federico Francisco Otaola; y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Gabriel Pérez.

A través de este Convenio Marco se establecerán líneas de trabajo conjunto orientadas a:

El convenio prevé la puesta en marcha de planes de capacitación, intercambio de información, acciones conjuntas de prevención, difusión de derechos y buenas prácticas en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como el diseño de herramientas que contribuyan a despapelizar, modernizar y hacer más eficiente la gestión de los casos.

Con esta firma, Jujuy reafirma su compromiso con el trabajo registrado, la protección social y la mejora continua de las condiciones laborales, en articulación con el Poder Judicial y los organismos nacionales competentes.