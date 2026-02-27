Noticias de Jujuy

Firma. Convenio entre el Gobierno de Jujuy, la Suprema Corte y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Jujuy
Convenio entre el Gobierno de Jujuy

El objetivo del acuerdo rubricado es fortalecer la prevención y la protección de los derechos de las y los trabajadores.

El Gobierno de Jujuy junto a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) suscribieron un Convenio Marco de cooperación institucional destinado a fortalecer las políticas de prevención de riesgos laborales, mejorar la gestión de los conflictos derivados de accidentes y enfermedades del trabajo y consolidar la protección integral de las y los trabajadores jujeños.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Miguel Álvarez García, en representación de la Provincia; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Federico Francisco Otaola; y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Gabriel Pérez.

A través de este Convenio Marco se establecerán líneas de trabajo conjunto orientadas a:

El convenio prevé la puesta en marcha de planes de capacitación, intercambio de información, acciones conjuntas de prevención, difusión de derechos y buenas prácticas en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como el diseño de herramientas que contribuyan a despapelizar, modernizar y hacer más eficiente la gestión de los casos.

Con esta firma, Jujuy reafirma su compromiso con el trabajo registrado, la protección social y la mejora continua de las condiciones laborales, en articulación con el Poder Judicial y los organismos nacionales competentes.

También podría interesarte
Jujuy

El Gobernador Sadir dio inicio al 165 Periodo de Sesiones Ordinarias en la…

Jujuy

Rentas. Prórroga hasta el 15 de marzo de los beneficios y descuentos del Impuesto…

Jujuy

Acto de apertura. Carlos Sadir inauguró el 165° periodo de Sesiones Ordinarias en la…

Jujuy

Turismo. Jujuy suma rutas aéreas a Córdoba en abril

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.