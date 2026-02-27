Inprojuy. Capacitación para una venta responsable: una apuesta estratégica al cuidado y la prevención

En el marco de una política institucional orientada a fortalecer el juego responsable y la profesionalización de la red comercial, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) informa que continúan abiertas las inscripciones para la capacitación virtual destinada a agencieros y representantes de loterías de todo el país, organizada por ALEA Asoc. de Loterías Argentinas

La propuesta se desarrollará el próximo 5 de marzo a las 14 horas, con una duración estimada de 50 minutos y modalidad virtual, lo que permitirá una amplia participación federal.

Esta instancia formativa se enmarca en una concepción moderna del rol del agenciero, que trasciende la mera comercialización para posicionarse como un actor estratégico en la prevención y el cuidado de la comunidad.

Durante la jornada se abordarán contenidos de Juego Responsable fundamentales, tales como:

• Identificación de señales de alerta en conductas de juego de apuestas

• Estrategias de detección temprana de posibles situaciones problemáticas

• Herramientas vinculadas a la autoexclusión

• Recursos de orientación y derivación ante casos que requieran acompañamiento

El objetivo es brindar conocimientos prácticos y accesibles que permitan a los agentes de venta actuar con mayor responsabilidad, sensibilidad y compromiso frente a una temática cada vez más relevante en el contexto social actual.

Desde INPROJUY se destaca que el fortalecimiento del juego responsable es una tarea colectiva que involucra al Estado, a los organismos reguladores y, especialmente, a la red de agencias, quienes constituyen el primer contacto con los usuarios.

En este sentido, la capacitación representa una herramienta clave para garantizar entornos de juego de apuestas seguros, legales y controlados, promoviendo prácticas transparentes y previniendo conductas de riesgo, con especial atención en la protección de los sectores más vulnerables.

Formulario de inscripción:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/wDPuYkSWRyiGzAfJL67Mbw#/registration

Recorda que para más información podés visitar nuestra web www.inprojuy.gob.ar o llamar al 388 4224212 de 8 a 13 HS