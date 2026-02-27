Policía. Miles de dosis secuestradas y más de 30 detenidos en operativos antidrogas en Jujuy

Durante la última semana, la Policía de Jujuy efectuó decenas de procedimientos en distintos puntos de la provincia.
La Policía de Jujuy llevó adelante múltiples allanamientos y procedimientos preventivos entre el 20 y el 26 de febrero en distintos puntos de la provincia, con decenas de detenidos y miles de dosis de droga secuestradas, de acuerdo a las directivas del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y del jefe de la Policía, Milton Sánchez,
Las acciones se realizaron de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación y estuvieron orientadas a combatir el narcomenudeo, logrando el arresto de varias personas y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y elementos vinculados a la actividad ilícita.
Durante el operativo semanal, personal de la Dirección General de Narcotráfico concretó un importante despliegue territorial que arrojó resultados contundentes, reflejando el trabajo sostenido de las brigadas especializadas y del personal uniformado en la vía pública:
Estas cifras reflejan el impacto de los operativos ejecutados en barrios, espacios públicos y distintos puntos de la provincia, reafirmando el compromiso institucional con la prevención del delito y la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
El jefe de Policía destacó que “estos resultados son producto del trabajo profesional y coordinado de nuestras unidades especializadas, en permanente articulación con la Justicia y el Ministerio de Seguridad. Vamos a continuar profundizando los operativos en todo el territorio provincial para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la comunidad”, aseguró.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.