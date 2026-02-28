Con transmisión en vivo, llega la segunda celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy

El evento se desarrollará en la explanada de Casa de Gobierno y en Plaza España con múltiples actividades desde las 17 horas.

Jujuy se prepara para vivir una nueva edición del Año Nuevo Chino con propuestas culturales, artísticas y gastronómicas abiertas a toda la comunidad. Las actividades se desarrollarán este sábado 28 de febrero desde las 17 horas en dos escenarios: la explanada de Casa de Gobierno y la carpa de presentaciones en Plaza España.

El evento será transmitido en vivo a través de la página de YouTube del Gobierno de Jujuy. Las actividades podrán verse a través de este link.

Organizado en el marco de la Ruta del Año Nuevo Chino, el evento propone un encuentro intercultural que combina tradiciones orientales con expresiones artísticas jujeñas.

Escenario sobre explanada de Casa de Gobierno

Desde las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de:

17:00 – Danza del León.

17:30 – Demostración de Kung Fu, a cargo de Lai Kung Fu Jujuy.

18:30 – Bienvenida al Dragón con recibimiento de túnel de erkes jujeños, a cargo del Ballet Portal de mi País y la Orquesta de Erkes de Fabio Gallo.

19:00 – Danzas chinas, presentación de la compañía “Nüshu Danza”.

19:30 – Master class de cocina china en vivo, a cargo de Rong Fei.

20:00 – Danza del León.

20:30 – Danza del Dragón: fusión china-jujeña.

21:00 – Cierre con músicos jujeños: Dúo Marcos Batallanos y Wara Calpanchay.

Carpa de presentaciones en Plaza España

En paralelo, desde las 17:00 horas, la programación incluirá:

17:00 – Charla “Raíces antiguas, salud eterna, medicina tradicional china”, a cargo de la Tec. Luciana Bash.

18:00 – Teatro de Sombras Chinas “Un cuento chino”, por Leomar Títeres.

19:00 – Práctica de Chi Kung (Qi Gong) y Taichi, a cargo del Prof. Roberto Sosa.

20:00 – Teatro de Sombras Chinas.

La jornada busca fortalecer los lazos culturales, promover el intercambio entre comunidades y ofrecer a vecinos y turistas una experiencia que integra tradición, arte y participación ciudadana. Con el lema “Con el caballo llega el éxito”, Jujuy vuelve a sumarse a la celebración global del Año Nuevo Chino, consolidándose como uno de los puntos de referencia de esta festividad en el norte argentino.