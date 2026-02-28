El Vicegobernador mantuvo una reunión con una delegación oficial de la Embajada de China

El vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis recibió al Ministro Consejero y Jefe Adjunto de la Embajada, Xiaoxu Wang y al Sr. Agregado Cultural de la Embajada, Qingwei Liu, respectivamente, en el marco de las actividades que se llevaron a cabo en Jujuy por el Año Nuevo Chino.

A su llegada a la provincia y luego de un almuerzo ofrecido por el gobierno de la Provincia, las autoridades de la Embajada de la República Popular China, fueron recibidos por el vicegobernador en el salón Blanco de Casa de Gobierno, y donde tras compartir una reunión de trabajo se trasladaron al salón de la Bandera en donde realizaron intercambio de obsequios entre autoridades de la Embajada China y el Gobierno de Jujuy.

También estuvieron presentes el ministro Jefe de Gabinete Freddy Morales, el ministro de Hacienda Federico Cardozo, el ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud, el ministro de Cultura y Turismo Federico Posadas, la secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales Lucia Villa. También participaron referentes de empresas mineras de China y Argentina.

Al término de la reunión, el vicegobernador expresó que se hizo un intercambio no solo cultural, sino que tiene que ver con el desarrollo de nuestros pueblos. Agregó que desde el Gobierno de Jujuy se tiene presente que hay que apoyar a todas las culturas, por eso la presencia en este festejo del Año Nuevo Chino hermanarnos, ser amigos y compartir, lo que también acarrea el bienestar del pueblo. En este sentido hizo referencia a las inversiones chinas que hay en la provincia de Jujuy significan trabajo y el sustento de muchas familias. De esa manera hay crecimiento, capacitación y desarrollo, además del intercambio cultural y turístico, enumeró Bernis. Y añadió que con todo lo que significa el poderío del gran país que es China que estén en Jujuy festejando el año nuevo, es un orgullo y afianza el futuro para que muchas personas más se favorezcan con trabajo.

A su turno el Ministro Consejero Xiaoxu Wang agradeció el recibimiento dispensado por parte de las autoridades, a la vez que remarcó la tradición de amistad existente entre Argentina y China este año se van a cumplir 54 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y durante este más de medio siglo hemos tenido una relación fue en progreso constante, y resaltó que esta cooperación está marcada por el éxito la amistad entre ambos pueblos se ve cada día más estrecha. Creo que la celebración del Año Nuevo Chino es un reflejo del cariño que tiene el pueblo de Jujuy y de diferentes lugares de Argentina hacia China, comentó convencido que los esfuerzos y cooperación entre ambas naciones, se verán coronadas de más éxitos.

Posteriormente se trasladaron todas las autoridades a la explanada de la Casa de Gobierno, sitio en el que se realizó el acto oficial por una nueva celebración del Año Nuevo Chino.

Bernis, al hacer uso de la palabra para dar apertura al evento Jujuy recibe el Año Nuevo Chino, hizo extensivo el saludo del gobernador Carlos Sadir, quien no pudo estar presente por razones de agenda.

Expresó su agrado de encontrarse nuevamente en esta celebración tan especial que por segundo año consecutivo tiene lugar en Jujuy. Y agregó que el Año Nuevo Chino no solo representa una tradición milenaria llena de simbolismo y esperanza, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos culturales, el respeto mutuo y la diversidad que enriquecen a las dos comunidades, es un espacio de alegría para las familias jujeñas y un mensaje claro de prosperidad y mejor calidad de vida para los jujeños.

Finalmente, el ministro Consejero Xiaoxu Wang recalcó el agradecimiento al Gobierno y el calor y hospitalidad del pueblo jujeño en esta ocasión del Año Nuevo Chino. Con lo que quedaron oficialmente inaugurados los festejos.