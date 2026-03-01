Noticias de Jujuy

Educación avanza para fortalecer la gestión de Escuelas Técnicas y Agrotécnicas

Jujuy
Se realizó una mesa de trabajo destinada a abordar la cobertura de cargos directivos en Escuelas Técnicas y Agrotécnicas.

El Ministerio de Educación, llevó adelante una mesa de trabajo destinada a abordar la cobertura de cargos directivos en Escuelas Técnicas y Agrotécnicas, con el propósito de avanzar en la actualización y creación de normativa que garantice los derechos y procedimientos propios de esta modalidad educativa.

Durante el encuentro se analizó el tratamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional y aspectos referidos a la cobertura de cargos directivos, con el objetivo de optimizar la gestión institucional y fortalecer la calidad educativa en estos establecimientos.

Estas acciones buscan consolidar un marco normativo claro y específico que respalde la labor de los equipos directivos de las Escuelas Técnicas y Agrotécnicas, promoviendo mayor previsibilidad y transparencia en los procesos administrativos.

Participaron de esta primera mesa de trabajo, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme; la asesora Técnico Pedagógica, Marcela Gámez; la directora de Educación Secundaria; Silvia Jeréz, la directora de Educación Técnica, María Eugenia Torramorel, la Presidenta de la Junta Provincial de Calificación Docente, Carolina Sued y delegados gremiales de CEDEMS, UDA y AMET.

