El Gobierno de Jujuy acompañó la reinauguración de la pileta del CAI

Se trata de un espacio recuperado en el cual los jujeños podrán nuevamente volver a nadar a lo largo del año.

Recuperar un espacio deportivo en una institución siempre es motivo de festejo. Por eso, desde el Gobierno de Jujuy acompañaron a los directivos de Club Independiente en la reinauguración de su pileta.

Durante la inauguración de las obras, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, se mostró “contento y emocionado por ver un club que tiene casi cien años, en un momento se creía perdido y de repente está de nuevo lleno de chicos y lleno de padres que vienen a trabajar. Eso es el esfuerzo de los dirigentes”.

El funcionario remarcó que “tuvieron un pensamiento inteligente, hicieron un acuerdo con empresarios, con diferentes sectores para llegar a esto, tener la pileta de nuevo porque les va a servir”.

Ponderó además que la entidad de avenida Senador Pérez “es un club hermoso, porque a la pileta se le suma que cuenta con una cancha de básquet, de vóley, se desarrollan otras disciplinas y actividades sociales cumpliendo así con el rol fundamental de un club: el de contener, que la gente, el vecino llegue a este lugar”.

Por otro lado, destacó el trabajo desarrollado desde el club junto al sector privado. “Eso habla del carácter de los jujeños, nunca nos quedamos, buscamos hacer vínculos innovadores, en este caso Independiente con Acdes (Administradora de Centros Deportivos, Educativos y Sociales)”, remarcó.

Álvarez García resaltó el acompañamiento constante desde el Gobierno de Jujuy. “Desde la provincia hacemos todos los esfuerzos, apoyamos al deporte que es la base fundamental, como dijo el gobernador Carlos Sadir durante la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura», expresó.

«A los chicos tenemos que darles todo el apoyo porque es el futuro. La educación y el deporte son dos pilares fundamentales para el crecimiento de nuestra sociedad”, remarcó.

Junto a la recuperación plena de la pileta, se le sumaron los trabajos de nuevos y modernos vestuarios, una nueva cubierta que permitirá que a lo largo de la jornada, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y los deportistas con discapacidad, puedan hacer uso de la misma y entrenar todo el año.

Durante la inauguración, participaron dirigentes, entrenadores, nadadores y familiares de los chicos, como así también invitados especiales.