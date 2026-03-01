Fortalecimiento Económico. Continúa el fortalecimiento al emprendedurismo en la provincia de Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Humano impulsa el emprendedurismo mediante capacitaciones territoriales orientadas a promover la autonomía económica y facilitar el acceso al financiamiento productivo.

A través de la Secretaría de Desarrollo Integral, se consolida una política activa que recorre distintas localidades de la provincia con el objetivo de fortalecer capacidades, generar oportunidades y acompañar a quienes buscan iniciar o potenciar un proyecto productivo.

La propuesta brinda herramientas concretas para la planificación estratégica de negocios, el acceso a líneas de financiamiento y la incorporación de enfoques vinculados a la economía circular. En cada encuentro se trabaja sobre la importancia de estructurar un plan de negocio sólido, avanzar en la formalización de la actividad y gestionar créditos que permitan invertir de manera responsable y sostenible.

Estas capacitaciones, impulsadas por la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, forman parte de un despliegue territorial que este año ya alcanzó a localidades como Libertador General San Martín, El Bananal, Abra Pampa, La Mendieta, Huacalera, entre otras. El objetivo es garantizar que las herramientas del Estado lleguen a cada región, respetando las particularidades productivas y sociales de cada comunidad.

Durante las jornadas se brinda información detallada sobre las líneas crediticias disponibles a través del Consejo de la Microempresa, y la generación de empleo genuino. Asimismo, se promueve la diversificación productiva mediante talleres vinculados al reciclado y la reutilización de materiales como plástico y vidrio, fortaleciendo prácticas de economía circular con impacto ambiental positivo.

La participación en cada convocatoria evidencia el creciente interés por acceder a formación técnica y acompañamiento estatal, donde las familias jujeñas puedan desarrollar iniciativas sostenibles, mejorar sus ingresos y proyectar un futuro con mayor estabilidad.