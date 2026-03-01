Noticias de Jujuy

Fortalecimiento Económico. Continúa el fortalecimiento al emprendedurismo en la provincia de Jujuy

Jujuy
Continúa el fortalecimiento al emprendedurismo en la provincia de Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Humano impulsa el emprendedurismo mediante capacitaciones territoriales orientadas a promover la autonomía económica y facilitar el acceso al financiamiento productivo.

A través de la Secretaría de Desarrollo Integral, se consolida una política activa que recorre distintas localidades de la provincia con el objetivo de fortalecer capacidades, generar oportunidades y acompañar a quienes buscan iniciar o potenciar un proyecto productivo.

La propuesta brinda herramientas concretas para la planificación estratégica de negocios, el acceso a líneas de financiamiento y la incorporación de enfoques vinculados a la economía circular. En cada encuentro se trabaja sobre la importancia de estructurar un plan de negocio sólido, avanzar en la formalización de la actividad y gestionar créditos que permitan invertir de manera responsable y sostenible.

Estas capacitaciones, impulsadas por la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, forman parte de un despliegue territorial que este año ya alcanzó a localidades como Libertador General San Martín, El Bananal, Abra Pampa, La Mendieta, Huacalera, entre otras. El objetivo es garantizar que las herramientas del Estado lleguen a cada región, respetando las particularidades productivas y sociales de cada comunidad.

Durante las jornadas se brinda información detallada sobre las líneas crediticias disponibles a través del Consejo de la Microempresa, y la generación de empleo genuino. Asimismo, se promueve la diversificación productiva mediante talleres vinculados al reciclado y la reutilización de materiales como plástico y vidrio, fortaleciendo prácticas de economía circular con impacto ambiental positivo.

La participación en cada convocatoria evidencia el creciente interés por acceder a formación técnica y acompañamiento estatal, donde las familias jujeñas puedan desarrollar iniciativas sostenibles, mejorar sus ingresos y proyectar un futuro con mayor estabilidad.

