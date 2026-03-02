Complejo Ministerial. Se realizó la actualización de datos de instituciones educativas

Durante una semana de trabajo presencial, el Ministerio de Educación atendió a 70 directores y rectores recientemente designados para actualizar información institucional y emitir constancias de CUE. La iniciativa apunta a fortalecer la gestión de los sistemas educativos provinciales.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa dependiente de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, llevó adelante jornadas de actualización de datos en el padrón provincial de establecimientos educativos, en el marco de los procesos de renovación y asignación de cargos directivos realizados previamente.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Complejo Ministerial de Educación, entre el 23 y el 27 de febrero, donde se dispuso un espacio de atención presencial destinado a directores recientemente designados en instituciones de Nivel Inicial, Primario y Secundario, así como a rectores de Institutos de Educación Superior. El operativo estuvo a cargo del equipo técnico del área de Sistemas de Información.

Durante las jornadas se atendió a un total de setenta (70) directivos de distintos niveles, quienes pudieron actualizar sus datos institucionales y gestionar la constancia de Clave Única de Establecimiento (CUE), requisito fundamental para la correcta identificación y funcionamiento administrativo de cada institución dentro de los sistemas educativos provinciales y nacionales.

Desde la cartera educativa destacaron que estas acciones buscan optimizar la calidad y consistencia de la información registrada en los distintos sistemas de gestión, fortaleciendo la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones en el ámbito educativo.

Asimismo, se informó que continuarán atendiéndose consultas para acompañar a los equipos directivos en los procesos administrativos vinculados a la actualización de datos institucionales.