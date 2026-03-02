Noticias de Jujuy

Culminó el Plan de Fortalecimiento Jurisdiccional para sostener trayectorias educativas

El plan se llevó a cabo por docentes de Educación Inicial y Artes en diferentes escuelas de la provincia y tuvo la participación de 110 estudiantes de todas las regiones educativas, consolidándose como una política educativa de fuerte impacto y presencia en el territorio.

Durante el mes de febrero, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial, llevó adelante el Plan de Fortalecimiento Jurisdiccional con el objetivo de acompañar y sostener las trayectorias educativas de niñas y niños de 4, 5, 6 y 7 años.

La propuesta se constituyó como una oportunidad estratégica para generar espacios educativos cuidados, significativos y lúdicos, que favorezcan la revinculación con la escuela y fortalezca aprendizajes fundamentales en alfabetización inicial y matemática, integrados a experiencias artísticas, musicales y corporales.

De este modo, no solo ofreció actividades previas al inicio del ciclo lectivo, sino que también promovió la continuidad pedagógica, recuperando los saberes trabajados y reafirmando el sentido de la escuela como un espacio de enseñanza, cuidado e inclusión. Este Plan fue una propuesta integral que amplió universos culturales y fortaleció el compromiso con la educación y el cuidado de las infancias en toda la jurisdicción.

