Finalizó el espacio de formación «Cuidando las Primeras Infancias» destinado a personal de Jardines Maternales

Hasta la fecha se logró un alcance de 975 docentes y no docentes quienes fueron formados para el mejor cuidado integral de los niños y niñas.

La Dirección de Educación Inicial, en articulación con la Coordinación de Entornos Saludables y el equipo del área de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, llevó adelante cuatro jornadas de formación previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

El objetivo de esta propuesta fue brindar herramientas al personal docente y no docente de los Jardines Maternales para la prevención y atención en primeros auxilios —incluyendo RCP, actuación ante quemaduras y desobstrucción de vías aéreas—, así como también fortalecer el conocimiento de los protocolos de seguridad y cuidado en las instituciones educativas, también la nutricionista de Entornos Saludable abordó temas como alimentación saludable, lactancia materna y manipulación de la leche en los jardines maternales.

Esta iniciativa, que comenzó en 2025 con siete jornadas destinadas a Jardines Maternales de Gestión Estatal, tuvo una convocatoria altamente satisfactoria, consolidándose como un valioso espacio de formación para la preparación y el abordaje adecuado de situaciones de emergencia y urgencia en el ámbito educativo.

Durante el presente año, la acción se amplió incorporando a Jardines Maternales de Gestión Privada y Social y no docentes que se reunieron en diferentes escuelas. De este modo, se dio cierre a esta etapa del espacio formativo, reafirmando el compromiso con el cuidado y la protección integral de las primeras infancias.