Modernización del Estado. Acuerdo tecnológico entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio Público de la Defensa

Acuerdo tecnológico entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio Público de la Defensa

El objetivo es impulsar la modernización administrativa mediante la incorporación de nuevas tecnologías, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas provinciales.

Se firmó un acuerdo tecnológico entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio Público de la Defensa. Se trata de un Convenio Marco de Cooperación orientado a impulsar la modernización administrativa mediante la incorporación de nuevas tecnologías, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas provinciales.

La firma estuvo encabezada por la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, y la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia la despapelización, el ahorro económico y de tiempo, y por ende la reducción de burocracia en los trámites que los ciudadanos realizan con el Estado, con el objetivo de optimizar la calidad de los servicios públicos.

Burgos expresó: “Desde el Ministerio Público de la Defensa vemos con mucha alegría cómo mejorar el sistema que brindamos en el servicio de justicia y cómo nos incorporarnos dentro del portal TuJujuy que ya funciona en la provincia a través del Ministerio de Modernización”.

Por su parte, la ministra Calsina subrayó: “Nuestro ministerio dispone de un conjunto de herramientas tecnológicas que se pueden adaptar a las necesidades del Ministerio Público de la Defensa, integrar circuitos administrativos y simplificar los trámites y turnos a la gente”.

Este acuerdo permitirá la tramitación digital de los procesos administrativos acompañado de instancias de capacitación y soporte técnico, consolidando una gestión pública más ágil, integrada y eficaz.

La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización de la administración impulsadas por el Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, reafirmando el compromiso de construir un Estado más cercano, eficiente y transparente para la ciudadanía.

