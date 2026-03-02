San Pedro. La División Discapacidad del ISJ habilitó más servicios para pacientes con patologías mentales

Se trata de un policonsultorio para brindar una correcta atención a los afiliados de San Pedro de Jujuy y alrededores.

El Instituto de Seguros de Jujuy habilitó más servicios para pacientes con patologías mentales en San Pedro de Jujuy. En ese marco, la jefa de la División Discapacidad, María José Figueroa, destacó que el policonsultorio contará con fonoaudiólogos, kinesiólogo, terapista ocupacional, psicomotricistas, pedagogas y maestras itinerantes, brindando de esa manera una correcta atención a los afiliados de dicha ciudad y alrededores.

En virtud del inicio de acciones del año 2026 y del trabajo descentralizado de la División Discapacidad del ISJ, Figueroa asistió a la inauguración y habilitación del SIR Policonsultorio para atención de pacientes con patologías mentales moderadas y leves en tratamientos ambulatorios, como así también recepcionó consultas e inquietudes de los afiliados.

En la ocasión, se mencionó la asistencia a la institución Asper, donde se llevó a cabo auditorías con cada uno de los afiliados, sobre todo en consultas, y la autorización de un plan de tratamiento 2026 para afiliados que asisten a dicha institución.

Luego, la comitiva visitó la Asociación Caminemos Juntos y también autorizaron planes de tratamientos 2026, consultas y sugerencias para la modalidad de atención que poseen dentro de esa entidad para la numerosa cantidad de afiliados de la obra social provincial.

Finalmente, Figueroa ponderó que dicha modalidad será uno de los ejes de trabajo que tiene previsto el Directorio de la obra social provincial para el presente periodo, con visitas in situ en cada una de las ciudades o localidades del interior, fortaleciendo el trabajo en territorio del ISJ, concluyó.