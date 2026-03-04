Cultura en 7 días: agenda de actividades del 5 al 11 de marzo en Jujuy

La agenda semanal refleja la diversidad territorial y cultural de Jujuy, articulando celebraciones tradicionales, propuestas artísticas contemporáneas y espacios de formación abiertos a la comunidad.

En el marco del Mes de la Mujer y con el espíritu del Carnaval aún presente en distintos puntos del territorio, Jujuy despliega una agenda cultural diversa que recorre la Quebrada, los Valles y el Ramal.

Muestras artísticas, teatro, festividades tradicionales, talleres y presentaciones literarias conforman una semana que combina identidad, formación y participación comunitaria.

La semana comienza en San Salvador de Jujuy con propuestas artísticas y escénicas en el histórico Teatro Mitre. A las 21 horas, el Cine Club vonkant proyectará “Los viajeros de la noche” en la Sala Galán. Media hora más tarde, a las 21:30, la Sala Mayor presentará la obra “Nosotrxs”, protagonizada por Ana Cecilia Córdoba y Pamela Vera, en el marco del ciclo Mujeres en Escena.

En paralelo, durante toda la jornada puede visitarse la muestra de artes visuales “Ellas Crean” en el Salón Pachamama del Cabildo Histórico de Jujuy, de 8 a 20 horas.

El Mes de la Mujer toma protagonismo en distintos espacios. En la capital jujeña, el Centro Cultural Culturarte inaugurará a las 19:30 la muestra “Mujeres que dicen” de Liliana Berruezo.

También en San Salvador, el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) ofrecerá la Clase Magistral de Tango “Dos por cuatro”, a cargo de Franco Paredes, de 17 a 21 horas, con entrada gratuita.

En el Ramal, la localidad de Yuto celebrará el Día Internacional de la Mujer en su Plaza Central desde las 18 horas, con propuestas musicales, baile y actividades de concientización junto al Hospital San Martín.

La jornada del sábado volverá a teñirse de celebración popular en la Quebrada. En Humahuaca, la Comunidad Aborigen de San Roque realizará el Carnaval de Remache desde las 13 horas. En Maimará, el Carnaval de Remache despedirá las celebraciones carnestolendas entre las 14 y las 22 horas.

En la capital, la agenda combinará formación y espectáculos. En Casa Baca – Centro Cultural Mirentxu comenzará el taller de Termofusión y diseño a las 17:30 horas. Por la noche, el Teatro Mitre presentará el unipersonal “Micaela, un Continente”, inspirado en la vida de Micaela Bastidas, desde las 21:30 horas, mientras que en Arde Roma se desarrollará la presentación musical de Cele Rodríguez por el Día de la Mujer.

El domingo ofrecerá propuestas en distintos puntos del territorio. En Yavi se realizará el XXIX Encuentro de las Comidas Regionales, la Música Popular y los Productos del Lugar, desde las 11 horas en el Camping Municipal.

En Perico tendrá lugar el Pre-Serenata a San José desde las 12 horas en el Polo Cultural del barrio Santa Rosa, mientras que en Calilegua se llevará adelante el cierre del Arete Guazú en la Comunidad Cuape Yayembuate, con la tradicional pelea del toro y el tigre desde las 15 horas.

En San Salvador de Jujuy, la Sala Mayor del Teatro Mitre presentará la obra “Estornina, Pájara de los Confines”, interpretada por Silvia Gallegos, a las 21 horas.

La agenda retoma el eje formativo en la capital. En el Centro Cultural Héctor Tizón comenzará el taller de Percusión Caribe a cargo del profesor Daniel Bisdorff, de 17 a 18 horas.

Por la tarde, en el CAJA, se presentará el libro “Mujeres que dejaron huella” de Susana Aguiar, a las 19 horas, en una propuesta que recupera voces femeninas de la historia argentina.

La formación artística continuará en distintos espacios de la capital. En Casa Baca se iniciará el taller de Comunicación, Oratoria e IA “Voces de la Cultura”, destinado a jóvenes desde los 15 años.

En el Centro Cultural Héctor Tizón se dictará el taller de Percusión Latina, mientras que en la Capilla Epifanía del Señor, en Villa Jardín de Reyes, se desarrollará una nueva edición de Capillas Musicales con la actuación de Miguel Vilca y el Dúo Zigarán a las 19 horas.

La jornada cerrará en el Teatro El Pasillo con la muestra taller de creación “El Carnaval de los Deseos” desde las 21:30 horas.

