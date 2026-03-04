El bloque Jujuy Crece impulsa la creación del municipio de Alto Comedero

En el Salón Presidente Salón Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el bloque Jujuy Crece presentó en conferencia de prensa el proyecto de ley para la creación de la Municipalidad de Alto Comedero, iniciativa que tomó estado parlamentario en la 2 sesión ordinaria. La rueda de prensa fue encabezada por el presidente del bloque, Santiago Jubert, y la diputada Mariela del Valle Ortiz.

Remarcaron que la propuesta impulsa la municipalización de Alto Comedero como respuesta al gran crecimiento poblacional y de densidad del sector, que según se precisó, supera los 120 mil habitantes. Santiago Jubert remarcó que el proyecto fue elaborado hace un tiempo y fue trabajado junto a los diputados del espacio y los institutos de políticas públicas que proyectan el programa de gobierno del bloque.

Vamos a realizar la firma de los proyectos correspondientes y enviarlos a que tomen ingreso como corresponde aquí en la Cámara. Necesitamos tomar una definición concreta y clara con respecto a Alto Comedero, afirmó Jubert.

Respecto de los fundamentos, el titular del bloque sostuvo que, si bien el municipio capitalino hace muchos esfuerzos, la magnitud territorial y demográfica de la ciudad genera déficits de atención en el barrio. Yo vivo en Alto Comedero y es algo que veo en lo cotidiano. Cuando hablamos con muchos vecinos, es algo que plantean, señaló.

En ese marco, aclaró que el objetivo no es generar una molestia más a los ciudadanos ni un gasto mayor, sino ordenar lo que hay y reorganizar administrativamente el crecimiento urbano.

Jubert sostuvo que la prioridad fue alcanzar un acuerdo interno dentro del bloque que está integrado por distintos pensamientos políticos, antes de avanzar con la presentación formal.

Asimismo, detalló que el proyecto ya estaba redactado desde diciembre, pero decidieron postergar su ingreso para debatirlo con la nueva conformación parlamentaria. En ese sentido adelantó que, una vez que tome estado parlamentario, se abrirá una agenda de trabajo con barrios y centros vecinales.

En tanto, la diputada Mariela Ortiz enmarca la iniciativa en el proceso de expansión del Gran Jujuy y afirmó que la municipalización de Alto Comedero es una demanda de la propia ciudadanía, y recordó que la propuesta viene siendo analizada desde hace muchos años por distintos legisladores y que el crecimiento exponencial, año a año del sector refuerza la necesidad de otorgarle un marco institucional propio.

Adelantó que, después de ingresar el proyecto, vamos a poder seguir trabajando con mesas

de trabajo y consultas, sostuvo Ortiz, y destacó el aporte de colegios profesionales que, aun en el tratamiento de otros temas en comisión, siempre plantean la necesidad de darle fortaleza a este Gran Jujuy.

Respecto de otros proyectos ya presentados sobre la temática, la legisladora aclaró que se trata de una decisión política del bloque y que el tratamiento en comisiones permitirá analizar y eventualmente complementar las distintas iniciativas, en un debate que también se trasladará al ámbito de la sociedad civil, anticipó.

Sobre la consulta respecto de la articulación con el Poder Ejecutivo, la legisladora aseguró que se viene trabajando desde hace tiempo y que continuarán recibiendo aportes oficiales.

Confirmó además que el proyecto ingresará formalmente en la sesión de hoy y que la figura prevista es la de municipalidad y no comisión municipal.

Finalmente, sobre la futura composición del Concejo Deliberante, Ortiz indicó que, de acuerdo con la población estimada, se proyecta un cuerpo de seis concejales, aproximadamente, aunque no descartó que puedan ser ocho, en comparación con la ciudad vecina de Palpalá. Eso se irá trabajando también en las comisiones, concluyó.