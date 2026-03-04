El municipio realizó una nueva licitación para renovar la indumentaria del personal de tránsito

El intendente Raúl Jorge, estuvo presente en una una nueva licitación privada destinada a la adquisición de indumentaria y calzado para el personal, tanto masculino como femenino, que presta servicio en la Dirección de Tránsito y Transporte.

El proceso licitatorio contó con la presentación de cuatro oferentes provenientes de San Salvador de Jujuy y de otras jurisdicciones, un dato que fue destacado positivamente por las autoridades municipales

Desde el Ejecutivo municipal subrayaron que se trata de una nueva licitación que se realiza con el objetivo de renovar la indumentaria de los agentes municipales, garantizando que cuenten con ropa y calzado adecuados para el desarrollo de sus tareas diarias en la vía pública. Esta renovación se lleva adelante anualmente mediante el correspondiente proceso licitatorio, asegurando calidad, igualdad de oportunidades para los proveedores y el correcto uso de los recursos públicos.