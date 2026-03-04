INPROJUY participó en el Encuentro Nacional de Juego Responsable

El organismos jujeño consolida su compromiso con la construcción de políticas públicas orientadas a la prevención y el cuidado.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) participó del Encuentro Nacional de Juego Responsable, realizado en el Hipódromo de Palermo,, la misma fue organizada por Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).

En representación de la provincia, María Spengler, jefa del área de Juego Responsable del INPROJUY, formó parte de este espacio federal que reunió a organismos reguladores, especialistas y actores del sector, con el objetivo de analizar el crecimiento del juego de apuestas, especialmente en entornos digitales y en población joven.

Durante la jornada se abordaron ejes centrales como el avance del juego online, la incidencia de la publicidad, la problemática del juego ilegal y la necesidad de fortalecer herramientas como la autoexclusión y la detección temprana de conductas de riesgo.

El encuentro puso en foco el crecimiento del juego de apuestas en Argentina, particularmente en entornos digitales y en población joven, abordando el fenómeno desde una perspectiva integral que incluyó dimensiones sociales, culturales, comunicacionales y regulatorias.

Entre los principales ejes analizados, se destacaron:

• El avance de las apuestas online y deportivas

• La influencia de la publicidad, especialmente en contextos de alta exposición como eventos deportivos

• La preocupación por la participación de jóvenes y menores

• El impacto del juego ilegal y los desafíos regulatorios

Asimismo, se expusieron datos relevantes que evidencian la creciente incidencia del juego en la población y la necesidad de profundizar políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y la concientización.

Desde una perspectiva académica e integral, se destacó que el abordaje del juego problemático requiere no solo regulación, sino también estrategias de educación, comunicación responsable y trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.

La participación de INPROJUY en este tipo de encuentros reafirma su rol como organismo comprometido con el desarrollo de un sistema de juego seguro, legal y socialmente responsable, priorizando la protección de los sectores más vulnerables.